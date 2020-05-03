Зачем мозгу нужен сахар

И как его перерабатывает желудок

Можете ли вы угадать, какая часть вашего тела нуждается в наибольшем количестве топлива? Конечно, это орган, который вы используете, чтобы думать — ваш мозг! Он питается в основном от глюкозы, но что происходит, когда в вашем организме намного больше сахара, чем предполагалось?

Чем меньше, тем лучше в этой ситуации. Потребление большого количества сахара наносит ущерб не только нашим когнитивным навыкам, но и нашей способности контролировать себя.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему вы не можете остановиться на одной плитке шоколада, в этом и причина. Сахар вызывает зависимость и влияет на часть мозга, отвечающую за «систему вознаграждений». Когда вы едите что-то сладкое, вы чувствуете себя хорошо, поэтому ваш мозг воспринимает это как награду и хочет большего. Для многих людей это проблема и приводит к тому, что они вообще не употребляют сахар. Им легче полностью отказаться от него, чем контролировать потребление.

Пищевая зависимость в настоящее время становится все более серьезной проблемой, поэтому даже ученые начинают решать ее. Не удивительно, что так много людей страдают ожирением. Продукты с высоким содержанием гликемии вызывают более сильное чувство голода. Другие продукты с низким гликемическим индексом надолго утоляют чувство голода. Пища, которая приводит к повышению уровня глюкозы в крови, создает большую зависимость для вашего мозга.

Со временем люди замечают, что им нужно все больше и больше сахара, чтобы удовлетворить их потребность в нем. Вы, вероятно, заметили, что когда вы регулярно едите десерт, со временем вам нужно его больше. Или вам нужно что-то более сладкое, чем вы ели раньше. Или, может быть, у вас есть друг, который не ест сладкое часто, и вы видите, что ему нужно меньше сахара, чем вам.

Знаете ли вы, что сладкая пища может вызывать еще большую зависимость, чем наркотики с сильной зависимостью (например, кокаин)? Был проведен эксперимент с животными, и было обнаружено, что награда, которую вы получаете от употребления чего-то сладкого, может превзойти «чувство награды», которое вы получаете при употреблении кокаина.

Как и в случае со всеми зависимостями, если вы решите прекратить, вам придется пройти через фазу отказа, что, по меньшей мере, неприятно. В крайних случаях люди, проходящие абстиненцию сахара, сообщали, что они пережили лихорадку и скрежет зубов. Помимо этих физических симптомов, как известно, появляются психические симптомы, такие как депрессия или беспокойство.

Помимо зависимости, есть и другие серьезные побочные эффекты, такие как:

1. Как слишком много сахара влияет на мою память?

Если у вас даже есть повышенный уровень глюкозы в крови, это может быть вредно для мозга. Может привести к ухудшению памяти. Воспаление в головном мозге приводит к дефициту памяти, а воспаление происходит из-за высокого потребления сахара. Хорошей новостью является то, что последствия воспаления не постоянны. Следуя питанию с низким содержанием сахара, вы можете обратить вспять эффект и вернуть свою память. И, соблюдая такое питание, со временем ваша память может стать еще лучше. Есть определенная пища, которая полезна для мозга, например, омега-3 жирные кислоты. Если она входит в ваш рацион, ваш мозг будет вам благодарен!

2. Как потребление слишком большого количества сахара влияет на мое настроение?

Повышенное содержание глюкозы в крови также ставит под угрозу способность человека обрабатывать эмоции. Часто люди, страдающие диабетом 2 типа, чувствуют себя более грустными и более тревожными, чем другие. Более высокие показатели потребления сахара могут привести к повышению вероятности депрессивного поведения. Так как сладкая пища заставляет вас чувствовать себя хорошо, люди могут есть ее, когда им грустно. Подобно тому, как люди пьют алкоголь, чтобы избежать плохих чувств, люди также иногда едят сахар по той же причине. Допустим, у вас был один из тех вечеров, когда вы чувствуете, что ваша жизнь разваливается, поэтому вы просто сидите дома и едите печенье и мороженое. Все в порядке, это случается со всеми. Но, тем не менее, мы должны осознавать последствия плохого и нездорового поведения, подобного этому. Сахар действительно является фактором, способствующим депрессии, и чем больше вы его употребляете, тем больше шансов на депрессию или беспокойство. Интересно, но уже доказано, что, сахар, содержащийся во фруктах, абсолютно полезен во всех отношениях и не имеет такой же риск, как добавленный сахар.

Люди также часто жаждут сахара как источника энергии. Большинство из нас регулярно пьют кофе (с сахаром), а некоторые из нас пьют энергетические напитки, чтобы получить больше энергии и помочь нашему телу чувствовать себя бодрствующим. Вопреки распространенному мнению, сахар может фактически забрать вашу энергию и повысить уровень напряженности.

3. Как потребление слишком большого количества сахара влияет на мои умственные способности?

Кровеносные сосуды также повреждены от повышенной глюкозы в крови. Повреждение кровеносных сосудов является одной из основных причин диабета, а иногда может быть причиной повреждения кровеносных сосудов в глазах и мозге. Диабетики говорят, что со временем из-за повреждения головного мозга им становится все труднее учиться и запоминать новые вещи. Другие когнитивные навыки со временем ухудшаются, а скорость «двигателя» становится все медленнее и медленнее. Известно, что даже люди, которые не страдают диабетом, но потребляют много сахара, получают меньше баллов по тесту когнитивных функций. Это эффект ряда вещей, таких как:

повышенный холестерин

резистентность к инсулину

гипертония

Потребление большого количества сахара повредит не только вашему мозгу, поэтому давайте рассмотрим как переваривается сахар.

Как перевариваются углеводы?

Сахар переваривается и усваивается, чтобы обеспечить ваше тело самым большим источником энергии. Во время пищеварения сложные формы сахара расщепляются на моносахариды и всасываются в кровоток. Моносахариды, самая простая форма сахара, включает глюкозу, галактозу и фруктозу. Пищеварение происходит во рту, желудке и кишечнике.

Рот и желудок

Переваривание сахара начинается во рту. Фермент под названием амилаза слюны расщепляет сахар на более мелкие частицы. Слюнная амилаза влияет только на небольшое количество сахара из-за ограниченного количества времени, которое сахар проводит во рту. Попав в желудок, амилаза слюны становится неактивной из-за желудочной кислоты или соляной кислоты. Желудочная кислота продолжает разрушать молекулы сахара на более мелкие кусочки. Как и во рту, желудок выпускает сахар в кишечник до того, как у него будет достаточно времени, чтобы полностью разбить сахар на моносахариды.

В кишечнике

Большая часть переваривания сахара происходит в кишечнике. Различные ферменты специфичны для определенных форм сахара. Например, фермент лактаза расщепляет лактозу на моносахариды глюкозу и галактозу. Другие ферменты включают мальтазу, сахарозу и изомальтазу, которые переваривают мальтозу, сахарозу и изомальтозу соответственно. Ферменты расщепляют сахара на моносахариды, которые всасываются в кровь и используются для производства энергии.

Неперевариваемые углеводы не могут быть разрушены организмом человека. Они включают различные волокна, такие как целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин и камедь. Клетчатка проходит через рот, желудок и тонкую кишку без существенных изменений. В толстой кишке бактерии сбраживают определенные волокна, известные как пребиотики. Процесс ферментации химически разрушает пребиотики, создавая жирные кислоты с короткой цепью, которые обеспечивают энергию для клеток в толстой кишке. Пребиотики помогают в здоровье кишечника, помогая вашим хорошим бактериям процветать и расти. Обычные пребиотики включают корень цикория и инулин.

Ваше тело требует по крайней мере 130 миллиграммов углеводов, чтобы нормально функционировать. Приблизительно от 45 до 65 процентов вашего рациона должны состоять из сахара, который естественным образом содержится в фруктах, овощах, цельнозерновых и молочных продуктах. Потребление сахара из обработанных пищевых продуктов, десертов, конфет и рафинированного зерна должно быть ограничено.

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