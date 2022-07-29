Гороскоп на август 2022 года. Полнолуние 12 августа

Рубрику ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований

Август начнется с оглушительного удара – а именно со взрывоопасного соединения Марса с Ураном в Тельце и с Солнца в разрушительном градусе Льва. Уран представляет в этом аспекте стремление к абсолютной свободе и раскрепощению, а Марс – жесткое ограничение этой потребности.

Внезапно и неожиданно возникающие обстоятельства первой половины августа будут носить кармический характер и могут дать сложные перевороты в судьбе с ограничением свободы. Возможно введение новых пандемических ограничений, большие сложности при перелетах и перемещениях, ужесточение ситуации на фронтах и усложнение политический ситуации во всем мире.

Планеты указывают на формирование опасности в воздухе – есть опасность ураганов, тайфунов, наводнений, падений с высоты, отключений электричества. Аспект Урана влияет также на здоровье: он ограничивает физическую деятельность, обостряет нервно-психические заболевания, создает предпосылки к внезапным конфликтам, душевным кризисам, усиливает подверженность вирусным заболеваниям.

Уран является символом переломов и перестановок, внезапных перемен. В контакте с Марсом, представляющим сопротивление, препятствия и противоречия, он часто вызывает неожиданные конфликты, кризисы, вмешательство в судьбу событий насильственного и принудительного характера.

В это время могут возникать кредитные затруднения, долги, неприятности с начальством, с органами власти или государственными учреждениями, с адвокатами или судьями. В этот период не следует начинать судебные процессы, а начатые процессы лучше отложить, задержать, не давая им дальнейшего хода.

Исключите подписание договоров, контрактов и документов. Следует соблюдать наибольшую осторожность в отношении денег – они просто тают. Грозит опасность попасть в самые неприятные истории, платить штрафы или просто разочароваться из-за легкомысленной доверчивости. Также можно ожидать изменчивых настроений или превысить норму развлечений с печальным исходом.

Запланированные на первую половину августа серьезные предприятия закончатся неожиданным крахом. Поэтому в этот период ничего нового лучше не предпринимать. Фактически влияние поединка Урана с Марсом закончится 13 августа, но за эти дни они могут создать сложную и кризисную ситуацию практически во всех сферах нашего существования.

В политической жизни это может означать государственные кризисы и даже прямую угрозу для некоторых глав государств. Особенно сильно эти тенденции могут проявиться в Германии, Франции, Польше и Украине. Поскольку Уран связан и с Россией, и с Канадой, аспекты Урана могут оказать отрицательное воздействие и на эти страны.

После полнолуния в Водолее, которое пройдет 12 августа, поменяется общий настрой, состояние, в котором мы будем находиться. Вместо ведущей негативной темы всеобщего кризиса вступят в силу насущные заботы и желание плодотворной работы. Полнолуние будет одновременно кульминационным и переломным моментом, который изменит общую ситуацию к лучшему.

Период с 14 до 24 августа окажется прекрасным временем для отдыха и развлечений. Август благоприятствует тем, кто запланировал отпуск, но все-таки ведущая тема второй половины месяца – это дела, труд, карьера, работа и желание организовать свой быт, привести свою жизнь в какую-то систему.

Белая Луна в Овне в трудные моменты принесет помощь и поддержку от окружающих, укрепление здоровья. Очень важно в этот период не пренебрегать мелочами, концентрироваться на вещах, которые раньше казались незначительным и неважными. Желательно заниматься здоровьем, начать цикл оздоровления или диеты, делать физические упражнения.

Вообще этот период августа с полным правом можно назвать благоприятным временем для укрепления здоровья. Произойдет подключение добрых аспектов Прозерпины, а она имеет отношение к скрытым резервам человеческого организма, что позволяет вырабатывать необыкновенные жизненные силы, воздействовать на внутренние органы, психологические и физиологические системы.

Происходит качественная перестройка организма к лучшему. В это время необходимо научиться более внимательно прислушиваться к потребностям своего организма, практически закреплять полученные знания, наблюдая за собой и одновременно больше читая и узнавая о вопросах своего здоровья.

О своем здоровье нам надо заботиться прежде всего самим, не полагаясь на новомодные уколы, а прислушиваясь к ритмам своего тела, оценивая свое состояние, не упуская мелочей и по возможности употребляя натуральные средства, которые созданы природой – самым великим лекарем и целителем.

Большинство знаков Зодиака в августе будут испытывать творческий подъем, оптимизм и радость жизни, что существенно поможет решению любых проблем. Благоприятно планировать новые дела, осуществлять творческие проекты, это также прекрасное время для достижения более высокого общественного положения. Помогут Вам в этом усиленные сердечность, дружелюбие и энергичность.

Возрастает также стремление к лидерству. И вместе с тем – желание проводить больше времени с семьей, детьми, уделять им внимание. Увеличивается жизнеспособность, многие будут настроены оптимистически, почувствуют себя счастливыми, получат удовольствие от развлечений, станут более уверенными в себе.

Негативной стороной второй половины месяца является то, что он повышает амбициозность, гордость и эгоизм. Особенно опасны проявления этих качеств в течение 25-28 августа. В этот период планеты вызывают высокомерие, презрение к людям, недовольство всем, что окружает.

Есть опасность строить несбыточные планы и проекты. Совершать ошибочные, неразумные действия под влиянием чувства превосходства над другими и слишком большой самоуверенности. Вследствие этого возможны дисгармония, удары и потери.

Необходимо избегать любых деловых отношений с финансовыми учреждениями, так как в это время могут возникнуть большие денежные расходы или потери, прежде всего через партнера. Появляется склонность к расточительности, к ненужным покупкам. Надо избегать также всякого рода капиталовложений или сделок спекулятивного характера.

Очень опасно в этот период использовать других людей для улаживания своих любовных, семейных дел. Создается атмосфера споров, ссор и конфликтов с окружающим миром, легкомыслие, ветреность, неуместное, ненужное честолюбие, явная недипломатичность, досада, гнев, неприятности на работе, в делах. В это время следует придерживаться диеты, не переедать.

Конец месяца – с 25 до 31 августа – будет идеальным временем для любви и новых встреч, для романов и любовных приключений. Эти дни подходят для семейных вечеров и праздников, для радости и удовольствий, для развлечений и наслаждений, лечения и отдыха. Вокруг складывается дружелюбная атмосфера, у всех хорошее настроение.

Удовлетворите в это время вашу склонность к удовольствиям, развлечениям и расточительности. Благоприятно делать покупки и дарить подарки. Надо доставить себе как можно больше радости и удовольствия; в это время хорошо также закладывать новые циклы любви, отдыха, развлечений; появляется более оптимистичный взгляд на вещи.

Благоприятно это время и для культурных мероприятий. Можно успешно проводить различные оздоровительные и косметические процедуры, хорошо сделать новую прическу, купить новый костюм или платье. Доставьте себе как можно больше радости. В следующий раз такая возможность появится нескоро, нас ждет тревожная осень.

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