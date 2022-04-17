10 самых популярных напитков в мире: что пьют жители разных стран?

Исторически так сложилось, что в разных странах люди традиционно отдают предпочтение одним и тем же вкусам на протяжении нескольких десятилетий, а то и столетий. Напитки, которые попали в наш рейтинг, можно назвать классикой, но, тем не менее, они не теряют актуальность и сегодня.

10-е место. Горячий шоколад с маршмэллоу, США

Если тропики ассоциируются у нас с яркими фруктовыми коктейлями, то горячий шоколад с зефиром – это, безусловно, напиток жителей Северной Америки. Они очень любят посвятить свой вечер просмотру интересной комедии или мелодрамы, надев носки и пижаму потеплее, закутавшись в пушистый плед и, конечно же, взяв с собой большую чашку такого лакомства. Именно большую, ведь в этом регионе горячий шоколад пьют из кружек объемом не меньше 400-500 мл.

9-е место. Джин с тоником, Англия

Мало кто знает, что тоник когда-то использовался в качестве лекарства. Его применяли при малярии. Чтобы он стал еще приятнее, жители Англии придумали добавлять к нему немного алкоголя. Сейчас такой напиток можно уже считать классическим, ведь употребляют его практически во всех уголках земного шара. Но наиболее востребованным он остается на своей родине – в Англии.

8-е место. Красное вино – Италия, Грузия и не только…

Нельзя четко выделить регион, в котором красное вино считается наиболее популярным, так как для миллионов людей во всем мире это любимый напиток. Его не только пьют, но и используют в кулинарии. А такой подарок, как бутылочка вина именитого бренда, точно понравится каждому.

Кстати, первое вино было произведено 8 тысяч лет назад именно в Грузии, которая и сегодня славится производством различных сортов этого напитка с изысканным «бархатным» вкусом.

7-е место. Апельсиновый сок, США

Несмотря на то, что соки пьют везде, именно апельсиновому больше всего отдают предпочтение в Штатах. Здесь он впервые был выпущен в массовое производство. Произошло это в 1915-м году. Сейчас в США этот сок значительно обгоняет по уровню популярности такие, как яблочный, ананасовый и томатный.

Апельсиновый сок можно выделить в данном рейтинге, так как он отличается не только ярким и насыщенным вкусом, но также является полезным – количество витаминов в нем просто зашкаливает.

6-е место. Air mata kucing, Малайзия

Это очень сладкий напиток, который всегда подается холодным, – с большим количеством льда. Его основу составляет сушеный лонган – фрукт, который растет в Малайзии. Также, по рецепту, добавляются каменный сахар и другие фрукты, например, зимняя дыня.

Важной характеристикой такого напитка является то, что он имеет невысокую стоимость. И если жителям России или Европы название покажется незнакомым, то на Востоке этот коктейль уже стал традиционным.

5-е место. Зеленый чай – Китай, Индия, Япония, Великобритания

Множество людей во всех регионах выбирают зеленый чай в качестве любимого напитка. При этом они подчеркивают такие его преимущества:

позволяет быстро согреться в холодное время года;

оказывает омолаживающее действие на организм;

заряжает энергией.

Есть и те страны, где употребление этого напитка стало особым ритуалом, собирающим за столом всю родню, друзей, а иногда – даже незнакомцев.

Пьют зеленый чай по-разному. Многие предпочитают чистый, другие любят добавлять различные фрукты, и это не обязательно должен быть только лимон. Также в него можно добавить молоко, немного смягчив насыщенный вкус.

4-е место. Пиво, Европа

Хотя пиво употребляют практически везде, больше всего любителей этого солодового напитка можно встретить именно в Европе – Германии, Австрии, Польше и не только. Как говорится, колесо и компьютер были отличными изобретениями, но разве они лучше подойдут к пицце, чем ароматное пиво?

Напиток появился сотни лет назад, и по-прежнему ему отдают предпочтение миллионы людей. Сегодня каждый может выбрать вариант для себя – темное, нефильтрованное, классическое светлое. Чтобы перепробовать все, наверняка потребуется несколько лет. Но, что самое приятное, – натуральное пиво содержит много витаминов и полезных микроэлементов.

3-е место. Кофе, Эфиопия

Эта страна считается родоначальником кофе. Также больше всего его пьют в Америке, Латинской Америке и Европе. Сегодня существует множество способов его приготовления – капучино, латте, мокко и не только.

2-е место. Кока-кола, США

В популярности этого напитка можно не сомневаться. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал о Coca-Cola или не пробовал ее. Несмотря на то, что сегодня с ней конкурируют многие бренды, классический вкус пока что остается непревзойденным. Любопытно, что поначалу в состав напитка входили алкалоиды кокаина. Но потом их заменили безвредными ингредиентами.

Кока-колу пьют на всех континентах. Но наиболее продаваемой она является именно в Америке, как и много лет назад.

1-е место. Чистая вода – во всем мире

Несмотря на то, что за последние сотни лет было придумано множество напитков – сладких, кислых, горьких, дурманящих и т. д., – ни один из них не смог стать популярнее обычной чистой и свежей воды.

Люди покупают бутилированную воду от разных брендов – лечебную и столовую, насыщенную полезными минералами. Иногда она стоит значительно дороже напитков, указанных выше в списке. Но при этом ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что вода позволит быстро утолить жажду, подарит энергию и бодрость.

Что и когда пить – выбирает каждый самостоятельно. Главное – чтобы это приносило пользу и радость!

Источник