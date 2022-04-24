Гороскоп на май 2022 года. Коридор затмений и ретро Меркурий

Рубрику ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований

Каждый месяц пишу прогнозы и всякий раз убеждаюсь, насколько важно учитывать все небесные явления и видеть не частную, а общую картину. Очевидно, что у планет существует какая-то своя особая логика, и порой маленькое явление оказывает большее влияние, чем аспекты, которые кажутся значительно более важными.

Нередко случается, что сравнительно небольшой Меркурий в своей ретро-фазе может настолько навредить делам, что нам не смогут помочь даже великолепные аспекты большого Юпитера. Один из таких примеров – 10–12 мая 2022 года, когда Меркурий начинает свое ретро-движение одновременно с переходом Юпитера из Рыб в Овен.

Традиционно Меркурий считается в астрологии планетой передвижения, но именно полеты, поездки и путешествия могут принести много неприятностей несмотря на активный и удачный Юпитер. Помимо передвижения Меркурий отвечает за контакты, заключение соглашений и контрактов, сплетни, повседневное общение, сортировку информации.

В период ретроградности Меркурий – а этой весной эта фаза приходится на период с 10 мая по 3 июня – действует необычно, как бы возвращая нас к тому, что не доделано, не додумано и не рассортировано. Поскольку его действие в период ретроградности направлено противоположно оси времени – то есть из будущего в прошлое – опыт показывает, что лучше заняться доработкой каких-либо прошлых задач.

Если же приходится начинать что-либо новое – например, устраиваться на работу, заключать контракт, вступать в брак, – нас ожидают неожиданности и осложнения. Например, вы договариваетесь об одних условиях труда и обязанностях, но получаете совершенно другие, обычно менее привлекательные. Меркурий «тормозит» любые начинания.

Новое знакомство вряд ли будет продолжительным и перейдет в серьезные взаимоотношения во время ретро фазы Меркурия. Поездка принесет неожиданности, задержки, препятствия. В документе, который вы подпишете, окажутся ошибки, описки, условия контракта изменятся. Поэтому будьте особенно внимательны.

Новые знания, которые вы начнете получать в период ретроградности Меркурия, вряд ли пригодятся вам в вашей дальнейшей практической деятельности. В это время не стоит переезжать, арендовать помещение, производить обмен, перестановку мебели. Лучше также повременить с крупными покупками.

Наконец, водителям и всем тем, чья деятельность связана с реакцией, сообразительностью, координацией движений, стоит быть особенно внимательными и остерегаться осваивать новые маршруты или новый автомобиль. Гораздо разумнее в это время вернуться к старым делам и навести в них порядок. Меркурий, скорее всего, предоставит вам такую возможность.

Это может быть также сортировка вашего архива, встреча со старыми друзьями. Такая «ретро-деятельность» прекрасно удается в периоды ретроградности Меркурия. Пишите мемуары, пересматривайте прошлое, занимайтесь завершением уже начатых дел, ищите скрытые закономерности, возобновляйте старые знакомства, а самое главное – не торопитесь что-либо начинать. Накапливайте энергию.

Помимо ретроградного Меркурия на события мая окажет влияние коридор затмений.

Это будет месяц сомнений, переживаний, лихорадочной и иногда – бестолковой деятельности и, что самое опасное, заблуждений. Больше всего этому воздействию будут подвержены Раки и Рыбы, но скорее всего влияние попятного Меркурия коснется всех Знаков Зодиака, особенно знаков стихии Воды и Воздуха.

Это будет время опасных навязчивых фантазий, бредовых идей, рассеянности, потерянности, забывчивости. Многих будет преследовать ощущение неудовлетворенности, невозможности собраться с мыслями. Могут быть потери, случаи воровства и разочарования. Мы становимся более внушаемыми, чем обычно.

Меркурий в Близнецах будет способствовать всему, что связано с обманом, мошенничеством и шарлатанством. Двойственные Близнецы выявляют в это время свое второе, темное «я», порождают склонность к сплетням, клевете, несут дезинформацию, поэтому ничему не верьте на слово, тщательно перепроверяйте любые новые сведения.

В мае будут особенно активно проявлять себя коварные коллеги – те, кто любит козни и клевету. Будьте осторожны, следите за тем, чтобы слухи не дошли до начальства, а то потеряете работу. Чтобы избежать неприятных встреч с нервнобольными, намечайте все свои встречи на дневное время, а по вечерам встречайтесь только с теми, кого давно и хорошо знаете.

Новых знакомств в мае следует избегать. Это также плохой период для веселых вечеринок и поклонения Бахусу. Могут быть отравления. Следует избегать всего излишнего, что могло бы привести к перенапряжению и переутомлению, расстройству нервной системы. Особенно опасной будет первая половина месяца.

Чтобы избежать особо опасных проявлений планет в этот период, советую как можно меньше рисковать. Это касается и бизнеса, и путешествий, и взаимоотношений с людьми. Если раньше Вы позволяли себе рискованные поступки и ничего не боялись, то теперь следует проявить благоразумие и не испытывать судьбу, даже если Ваш риск минимален.

Первая половина мая совершенно не подходит для риска в бизнесе. Финансовая ситуация в мире и на рынках будет оставаться сложной. Есть даже вероятность того, что в течение первых десяти дней мая мы услышим неутешительные новости относительно состояния мировой экономики и рынков.

Несмотря на то, что во второй половине мая будут «проклевываться» положительные изменения, надо помнить, что 16 мая нам предстоит пережить полное лунное затмение и соединение Марса с Нептуном. Это может оказаться очень эмоциональный день, полный слез и разочарований. Могут быть разногласия или неприятности с близкими. Затмение, влияние которого продлится до 18 мая, принесет эмоциональный спад, обиды, непонимание, задетое самолюбие.

Вторая половина месяца будет более благоприятной для бизнеса и работы, но довольно сложной и трудной для личных отношений. Может возникнуть неожиданное охлаждение чувств, непонимание, отчуждение, измены, связи и любовные интересы на стороне. Многим знакам будет трудно учиться и усваивать информацию, придется делать дополнительные усилия, чтобы разбираться в усвоенном материале.

Чем ближе к концу месяца, тем активнее будут влиять на нас положительные аспекты планет. Юпитер в Овне принесет внезапные и волнующие события благоприятного, счастливого характера, случайное, внезапное счастье, новости, сообщения, которые вызовут радостное изумление. Возрастают интуиция и вдохновение, создается плодотворное время и благоприятная обстановка, особенно для науки и техники, искусства и живописи, для исследователей и изобретателей.

Новые познания расширят духовный горизонт. Завязываются полезные связи. Это хорошее время для духовных занятий и умственного труда, для искусства, живописи, метафизики и всего непознанного, для исследований, изобретений и открытий. Многим предстоят встречи с необычными, интересными духовными людьми.

Увеличивается стремление ко всему новому, необычному, к свободе и независимости. Возможны неожиданные вспышки прозрения. Конец мая будет также прекрасным временем для романтических приключений, встреч и свиданий. Особенно повезет в любви Скорпионам, Стрельцам и Козерогам. В это время благоприятно добиваться успеха и признания.

Одновременно в это время Юпитер несколько сглаживает и тормозит импульсивность Марса, позволяет увидеть свои ошибки и вовремя остановиться, не совершать необдуманных действий, что улучшает отношения с окружающими и способствует успеху. В конце мая уже будет сильно чувствоваться приближение лета и благоприятного влияния планет.

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