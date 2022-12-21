Как изменится чемпионат мира по футболу — разбираем форматы, которые могут быть использованы

Несколько лет назад ФИФА (Международная федерация футбола) сообщила, что чемпионат мира в Катаре будет последним, в котором участвуют 32 сборные. Начиная со следующего турнира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, за титул будут бороться 48 команд, поэтому и схема поменяется. На сегодня рассматривают 3 варианта, у каждого свои особенности, которые мы и разберём в статье.

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Подробности

Во время презентации нового формата представители ФИФА рассказали об одной из возможных схем. По ней участники будут разделены на 16 групп по 3 команды в каждой. По итогам двух игр в плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы. Плей-офф начинается с 1/16 финала, а дальше всё идет по традиционной системе.

Преимущество этого варианта в том, что сборная проводит на турнире не больше семи игр, то есть нагрузка на игроков останется такой же, как и прежде. Но количество матчей будет на порядок больше, что выгодно ФИФА, так как это дополнительные деньги с рекламных контрактов и продажи телевизионных прав.

По второй схеме команды разделят на 12 квартетов. В этом случае первая стадия будет выглядеть примерно так же, как и сейчас, с той лишь разницей, что в 1/16 финала выйдут не только две команды из каждой группы, но и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Это повысит шансы на проход в плей-офф, хотя командам, которые дойдут до финала и матча за третье место придётся провести восемь встреч.

Наконец, ещё один вариант напоминает турниры из других видов спорта, где команды делятся на две половины, представители которых могут встретиться между собой только в финале. В этом случае будет по 6 групп с каждой стороны и схема с плей-офф, начиная со стадии 1/16. Но тогда многое будет зависеть от жеребьёвки, что не по душе тренерам сборных.

Ещё одно нововведение может быть принято, если выберут схему с тремя группами, — серия пенальти. Если в основное время матч закончился вничью, будут пробивать пенальти, а победитель серии получит два балла вместо одного.

Новости о выбранном варианте сообщат уже по ходу 2023 года. Пока функционеры изучают плюсы и минусы каждого из них и консультируются с футбольными экспертами из разных федераций.