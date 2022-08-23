Гороскоп на сентябрь 2022 года. Ретроградный Меркурий

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

Жаркое лето 2022 года переходит в теплую осень. В сентябре произойдет сразу несколько чрезвычайно важных астрологических событий, которые определят течение нашей жизни до конца года. Сентябрь будет месяцем негативной квадратуры Сатурна к Урану и Прозерпине и периодом ретроградного Меркурия, который затронет также начало октября.

В духовном плане первая половина месяца – это время «генеральной» уборки, когда необходимо трезво и рационально посмотреть на свои поступки и решения. Подумайте о том, куда Вы идете, к чему стремитесь, чего хотите добиться в жизни, какие практические шаги Вам необходимо предпринять.

Перестаньте строить воздушные замки, наметьте какие-то реальные шаги, объективно оцените свои недостатки и достоинства. И после окончания ретроградной фазы Меркурия, то есть после 2 октября, начните незамедлительно воплощать то, что наметили. Первая половина сентября принесет нам всем здоровье, бодрость, силу и оптимизм.

Это идеальное время для того, чтобы заняться оздоровлением. Обратите внимание на здоровое питание и диеты – они окажут прекрасное действие на ваш организм и фигуру. Можно рассчитывать на успех бизнес-предприятия, отправляться в путешествия или настраиваться на серьезную работу или учебу и повышение в карьере. Смело действуйте и идите вперед, к новым свершениям.

Энергия сентября идеально подходит для укрепления позиций. Постарайтесь вернуться к ситуациям, начатым ранее, осмысливая их и внося в них изменения. Вам непременно удастся найти новые неожиданные подходы к сложившейся ситуации. Иногда задержки оказываются ценными уроками, которые дают возможность выявить то, что мешает и стоит на пути. Пришло время для проработки деталей и углубления, что может оказаться очень полезным.

Несмотря на то, что со второй половины месяца можно ожидать замедления дел, сентябрь все равно остается благоприятным. Более того, планеты обещают успех настойчивым и трудолюбивым людям, которые не привыкли надеяться на быстрый результат и любят действовать последовательно и неспешно. Нам всем придется запастись терпением и продолжать работать над текущими делами, даже если кажется, что ситуация застыла на мертвой точке.

Первая часть месяца будет очень активной и успешной, чего не скажешь о второй половине сентября, когда нам понадобятся терпение и вера в лучшее. Мы можем столкнуться с застоем во всех своих делах. В поведении окружающих, да и в нашем собственном, будет проявляться временами то пассивность, то неожиданная агрессия.

Лучше всего в это время общаться с близкими друзьями или находиться в кругу семьи, как бы забыв на время о делах и необходимости все больше зарабатывать. Это время для реорганизации предприятий и бизнесов, да и всей жизни. Нам придется постоянно искать различные альтернативные пути, находить неожиданные решения назревших проблем.

Наибольшее влияние негативные аспекты окажут на Деву, Стрельца, Близнецов и Рыб. Им категорически нельзя в это время начинать новое дело, вкладывать куда-то деньги, принимать важные решения. Вы можете столкнуться с последствиями своих предыдущих поступков.

Можете планировать свои будущие шаги, но приступать к задуманному надо будет только после 3 октября. Если же Вы приступите к их осуществлению в середине или конце сентября, Вас ждут непредвиденные препятствия. В жизни это может проявляться как стена, не пропускающая куда-то человека.

Возможны также некоторые ограничения свободы, такие, как необходимость изоляции и новые пандемические ограничения. Многие люди воспринимают это очень болезненно, они рвутся и бьются, вплоть до саморазрушения. Другие относятся к ограничению свободы своей воли спокойнее, но есть опасность окончательно сдаться и «махнуть на себя рукой».

В это время необходимо прощать людям обиды, а также с помощью медитации создавать в воображении идеал, которого вы хотите достичь. Именно во время ретроградного Меркурия мы можем создать мощный энергетический посыл, который приведет к положительной трансформации судьбы.

Во время подобной медитации надо создавать установки на омоложение, исцеление от болезней, отказ от дурных привычек, на разрешение семейных и родовых проблем. Очень важно гармонизировать мысли и действия, молиться, посещать храмы, наполнить свое сердце любовью и благодарностью к людям и Вселенной.

Старайтесь не поддаваться отрицательным эмоциям, не раздражаться и не выяснять ни с кем отношений. Думайте только о хорошем. Во второй половине сентября можно заниматься всеми текущими и повседневными делами, однако некоторые меры предосторожности все-таки не помешают.

В эти дни возрастает травматизм на дорогах и вообще травматизм, обостряются психические проблемы, увеличивается количество вызовов скорой, наблюдается рост инфарктов, инсультов и алкогольных проблем. Конечно, люди погибают на дорогах и в другое время. Однако все-таки лучше быть осторожнее, беречь себя и избегать по возможности экстремальных или потенциально угрожающих ситуаций.

Попятный Меркурий внесет свою лепту в необычную картину сентября прежде всего тем, что вернет нас в недалекое прошлое и заставит решать проблемы, которые остались нерешенными какое-то время назад. Особенно это касается, конечно же, здоровья и работы, а также отношений с сотрудниками, поскольку Меркурий влияет на отношения.

Представители всех Знаков Зодиака, но особенно – Девы, Козероги, Тельцы, Рыбы, Раки и Скорпионы будут испытывать трудности в общении. Будет такое ощущение, как будто никто не хочет никого слушать и предпочитает отмалчиваться. Что ж, порой просто необходимо взять паузу и побыть в одиночестве. Это будет благоприятное время для ремонта, работы по дому, для написания книги воспоминаний о бурном лете или для изучения любого предмета.

Будет ощущаться большая напряженность и в эмоциональной сфере. Мы почувствуем слабость, недомогание, снижение жизненного потенциала. Наша жизненная энергия пойдет «на спад», из-за чего будет сложно не поддаваться мрачным мыслям и состоянию плаксивости и разочарования.

Семейным парам и влюбленным может вдруг показаться, что они больше не испытывают той страсти, которая влекла их друг к другу раньше. Не спешите с выводами – очевидно, что это скорее негативное влияние звезд, чем реальное положение вещей. Дайте друг другу небольшой отдых, побудьте в одиночестве или поезжайте куда-то вместе, чтобы отвлечься, но только не пытайтесь поставить все точки над «и». Это приведет только к ссоре и размолвкам.

С 15 до 30 сентября хорошо планировать свои действия, наводить порядок и чистоту в доме, заканчивать небольшие, ранее начатые дела. А вот давать старт новым проектам, подписывать договора, брать кредиты и давать в долг не следует ни в коем случае. Воздержитесь и от начала путешествий.

Отложите дела, которые не требуют слишком пристального внимания, не старайтесь сделать все сразу и быстро. Посвятите сентябрь любви и отдыху, веселому общению с друзьями, романтичным прогулкам под Луной. Не упустите возможность влюбиться, насладиться осенним обновлением в природе и почувствовать радость и счастье несмотря на некоторую задержку в делах. Пребывайте в вере, надежде и любви!

Заказать гороскоп, прогноз, получить астрологическую консультацию и психологическую помощь можно по адресу: artacentre@hotmail.com

Или по телефону: (416) 631-9383

Адрес сайта: http://astrologanna.com/

Присоединяйтесь ко мне на Фейсбук – https://www.facebook.com/astrologannafalileeva

И в ВК – https://vk.com/astrologannafalileeva

Наш канал на Youtube – https://www.youtube.com/user/amalkhass7

Семейные расстановки по Берту Хеллингеру. Психологическая и духовная помощь. Прием ведет квалифицированный семейный системный терапевт, целитель и парапсихолог Александр Малхасянц – http://astrologanna.com/HelpLine.htm