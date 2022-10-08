Весы — символ гармонии

Рубрику ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований

Время Весов – с 23 сентября по 22 октября. Весы – самый воспитанный из всех знаков Зодиака. Это чуткий человек, который ценит хорошие манеры, никого не задевающее остроумие, любит принимать и развлекать гостей. Весы обладают тонким чувством такта, взвешенными эмоциями, интуитивным пониманием искусства и всего прекрасного. В общении ему свойственна некоторая театральность, яркость и необыкновенное обаяние.

Определяющая черта Весов – это умение собирать друзей по интересам. Самое большое счастье для него – это найти единомышленников, которые не только разделяют его взгляды, но и отдают ему должное как объединяющему центру. Самое ненавистное для них – это делать что-то в одиночестве. Для любого дела Весам нужен человек, который разделил бы его взгляды, помог в осуществлении замыслов.

Весы – самый гармоничный знак Зодиака. Им нравится все, что прекрасно, – искусство, музыка, стихи, природа. Среди Весов много известных художников – Н.К.Рерих, Ж.Милле, композиторов – Д.Д.Шостакович, Ж.Рамо, Ф.Лист, Сен-Санс, писателей – Андрей Белый, Саша Черный, А.Галич, У.Фолкнер, актеров – Сара Бернар, Бриджит Бардо, Роми Шнайдер.

Несмотря на общительность, Весам близки слова Тютчева: «Мы все безумно одиноки на дне души – своей тюрьмы». Именно поэтому они готовы все простить и пойти на любые компромиссы ради того, чтобы их понимали.

Среди Весов рождаются философы-новаторы, которые стремятся изменить мышление людей и придать ему больше открытости, чтобы возникло взаимопонимание. Вспомните того же Рериха, записавшего «Агни-Йогу», политические выступления Джона Леннона, просветительские идеи Дени Дидро, гуманистическое мировоззрение Махатмы Ганди.

Только под знаком Весов мог родиться писатель, создавший нарицательный образ чудака, делающего добро ради добра – то есть Сервантес со своим Дон Кихотом. Весы призваны вносить сострадание в наш жестокий мир – даже обладая феноменальным богатством, Весы способны поделиться своими сокровищами. Пример тому – Савва Мамонтов и А.Нобель.

Умение сохранять мир во что бы то ни стало – это их большой плюс. В какие-то важные моменты своей жизни они умеют подчинять свои интересы интересам других людей. Если вы хотите представить себе внутренний мир Весов, обратитесь к фильмам Микеланджело Антониони, пьесам Оскар Уайльда, записям пианиста В.Горовца, стихам Ивана Бунина, музыке Джузеппе Верди, песням Ив Монтана.

Весы не придают большого значения материальным благам. Они не являются предметом их устремлений. Люди могут счесть их ленивыми, потому что они любят читать, развлекаться, отдыхать, смотреть телевизор, разговаривать, мечтать. Впрочем, у них есть для этого оправдание.

Энергетически Весы – слабый знак. Они быстро устают и нуждаются в отдыхе больше, чем представители других знаков. Но в их жизни тоже бывают моменты большой активности. Это бывает в тех случаях, когда возникает возможность проникнуть в определенный круг, например, культурную элиту, стать избранными в той области, которая имеет для них самую большую цену. Тут они все отдадут, чтобы быть первыми.

Весы хорошо воспринимают любые идеи. Они являются своеобразным зеркалом, в котором отражается духовная работа окружающих людей. Весы берут их идеи, по-своему интерпретируют их и распространяют среди тех, с кем общаются, что нередко приносит пользу, поскольку таким образом новые знания, открытия, теории, новости и многое другое доходит до широкого круга людей.

Весы – идеальный партнер в любом начинании, в том числе в браке – верный, преданный, идущий на компромиссы ради счастья другого человека, забывающий о себе. В мужчинах, рожденных под знаком Весов, много женского. Не случайно большинство представителей «сексуальных меньшинств» были рождены именно под знаком Весов. Венера – планета Весов – придает им некоторую рафинированность, утонченность, манерность, в худшем случае – снобизм.

В женщинах-Весах тоже много мужского, хотя на первый взгляд они нежные и тихие. Любят носить брюки, внешне бывают мужеподобны. В отношениях с мужчинами большое значение придают обстановке, любят взвешенные спокойные чувства, основанные на любви и понимании. Их эротическое начало не довлеет над ними, поскольку их разум сильнее подобных импульсов.

Брак имеет для Весов очень большое значение. Ключевое слово их отношения к любимому человеку – это нежность. Выше всего они ставят гармонию в отношениях. Полюбив человека, остаются верны, если партнер не учиняет ссор и скандалов – вот это действительно то, что Весы не могут терпеть.

Кто всегда ведет мирные переговоры и пытается примирить враждующие стороны? Конечно – Весы. По складу характера это мирный человек, которое многое бы отдал за то, чтобы близкие никогда не ссорились. Помните кота Леопольда из одноименного мультфильма? Лозунг – «Ребята, давайте жить дружно!» – это типичный возглас Весов. Им очень важно сознавать, что все любят их и друг друга.

Многие представители знака Весов одарены дипломатическими способностями. Интеллект у них взвешивающий, оценивающий. У них есть жесткая система отбора «за» и «против», проверка опытом несмотря на авторитеты. В наличии также склонность к систематизации своих взглядов и знаний. Умеют прекрасно преподносить то, что знают, мягко, но твердо отстаивать свою точку зрения, доступно излагают свои концепции, при этом никого не обижая.

Кармическая задача Весов – установление гармонии, помощь людям в ее достижении, поскольку никто не обладает таким тонким чувством прекрасного, как они. Весы никогда не идут напролом, выражают свои желания скрытно, обходными путями. Это может привести к излишней уступчивости и готовности на любые компромиссы.

Желая всеми силами избежать конфликта, они могут наломать немало дров, не проявив вовремя твердость и настойчивость. Не любят спорить с людьми и, к сожалению, часто делают то, что хотят другие. Слишком долго думают, как поступить, чтобы никого не обидеть. Вмешиваются в конфликты в своей семье или другой среде с целью помирить людей, чтобы создать вокруг себя гармоничную атмосферу.

Весы либо полностью принимают свою долю, либо становятся на путь борьбы и перестройки, что чаще всего приводит к гибели, потому что они – плохие борцы. Вспомните судьбы Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Фридриха Ницше, Николая Рериха, Джона Леннона… Их дело – творчество, гармония и семейная жизнь.

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