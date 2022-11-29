Гороскоп на декабрь 2022 года. Полнолуние в близнецах

Рубрику ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

В декабре Солнце в последний раз в 2022 году окажется в знаке Огня. А это значит, что у многих появляется возможность завершить все, что оставалось незавершенным, отдать долги, закончить дела, чтобы в самом преддверии Нового года, в конце декабря приступить к планированию новых. Солнце в Стрельце будет заряжать всех нас энергией действия, активностью, стремлением добиться поставленной цели, совершить что-то важное.

В декабре станут победителями те, кто проявит волю, будет действовать и идти вперед. Это прекрасное время для общения, встреч, для того чтобы познавать и завоевывать мир, для любых спортивных мероприятий, путешествий. В декабре многие будут полны надежд, оптимизма и энтузиазма.

Особенно радостным и веселым будет период с 1 по 7 декабря благодаря соединению Меркурия с Венерой. В это время очень благоприятно активно заниматься делами, путешествовать, отмечать важные даты, назначать деловые встречи и решать сложные вопросы. Отличный период для юридических дел, для того чтобы улучшать ваше социальное положение. Необходимо много общаться, проявлять активность, быть «на виду».

8–9 декабря пройдет Полнолуние в Близнецах, которое создаст довольно сложную ситуацию, приносит неприятности, задержки в делах и потенциальные проблемы, которые могут затянуться надолго. В этот период очень опасно проявлять упорство, настаивать на своем, добиваться чего-то. Внешние обстоятельства будут складываться очень неблагоприятно, поэтому лучше отступить и переждать, чем создавать конфликтную ситуацию.

Все события этих двух дней будут иметь последствия и могут длиться довольно долго, несколько лет. Так что абсолютно необходима осторожность в действиях. Нежелательно уезжать в дальнюю дорогу, вступать в выяснения отношений в семье. А самое главное – не намечайте на это время никаких изменений на работе.

Нежелательно искать повышения на службе, менять что-либо в бизнесе, добиваться улучшения своего положения. Любые перемены приведут к отрицательному результату. Из-за неблагоприятного влияния планет некоторые из нас узнают в декабре, что уволены и потеряли работу или же попали под сокращение.

Еще одно предупреждение – в это Полнолуние неблагоприятно заниматься лыжным спортом и вообще испытывать свою удачу в столкновении со снежными горами. На этот раз горы могут оказаться очень жестокими даже по отношению к самым удачливым и умелым. Влияние Полнолуния может проявиться как «стена», не пускающая куда-то. Возможны обострение, кризисы, конфликты или перемены.

Повышается вероятность финансовых неприятностей. Луна в Близнецах может проверить на «прочность» Ваши личные отношения, не пускает идти вперед и радоваться жизни. Рекомендуется в это время во всех своих делах навести порядок, избегать конфликтов, с повышенной ответственностью относиться к своим обязанностям, к работе. Серьезнее отнестись к здоровью, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Период с 10 до 31 декабря будет уже не так опасен, и можно будет продвигаться по жизни дальше. У нас появится возможность достойно завершить дела уходящего года и подготовиться к празднику. Самое главное в это время – это концентрация. Надо спокойно, серьезно и целенаправленно добиваться своего, заниматься делами.

В это время Юпитер переходит из Рыб в Овен, что всегда само по себе очень важно и значительно, поскольку эта планета по многим показателям «совпадает» со знаком. Итак, Юпитер переходит в Овен, а это значит, что разум должен преобладать над чувствами, желательно держать эмоции под контролем. В подготовке к праздникам Вам помогут прекрасная выдержка, организаторский талант, дисциплинированность и аккуратность.

Эти качества так важны потому, что в самом конце декабря – с 29 по 31 декабря – Меркурий будет идти ретро. А это значит, что лучше завершать дела, а не начинать их, и проявлять терпение, потому что в это время совершенно неизбежны мелкие неприятности и накладки.

Что еще изменит Юпитер в Овне в нашей жизни? Прежде всего ее темп и динамику. Удвоенный знак огня – это действие, движение, новые перспективы и возможности. Юпитер в волевом огненном знаке Овна – это знак огромного честолюбия, что открывает дорогу для тех, кто жаждет продвижения в карьере или мечтает о создании собственного бизнеса.

В полной мере это проявится уже в новом 2023 году, но проблески влияния Юпитера мы успеем заметить и в этом году. Надо учитывать, что наличие определенного желания и стремления вовсе не означает то, что все сразу начнет получаться. У большинства просто не хватит терпения, потому что при всей азартности Юпитера в Овне он быстро остывает, если не видит немедленных результатов.

Препятствия на пути могут вызывать слишком большой выплеск энергии и совсем охладить ваш пыл. Есть также опасность перегрузить себя обязательствами. Необходимо проявлять осторожность и терпение, делать поправку на возможность непредвиденных ситуаций, тем более что экспансия Юпитера будет происходить на фоне ретроградного Меркурия, а это будет обязательно вносить свои отрицательные коррективы.

Наверное, декабрь мог бы показаться довольно безрадостным и мрачноватым месяцем из-за отсутствия тепла, Солнца, непрекращающихся военных действий на Украине и общей ситуации в мире, если бы наша жизнь заключалась только в работе, бизнесе, делах и проблемах. Но, слава Богу, есть еще любовь, развлечения, веселье и приятные неожиданности.

Декабрь будет полон сюрпризов в этом отношении. Венера будет находиться в знаке Стрельца, то есть в гостях у Юпитера. Здесь планета дает страстность, неудовлетворенность чувств, резкость и остроту. Это настоящий взрыв, бурный водопад эмоций. Именно то состояние, которое переживают люди в состоянии первой сильной влюбленности.

Во второй половине месяца лучше всего не заниматься делами, а по-настоящему отдаться страсти, забыв обо всем на свете. Для многих это будет уникальная возможность познать всю гамму чувств и переживаний, связанных с любовью и сексом. Благодаря сильной Венере могут осуществиться даже самые безумные фантазии и желания.

Но в то же время необходимо помнить и о чувстве меры, и о безопасности, которые являются характеристикой Новолуния 23 декабря. Этот день идеально подойдет для восстановления отношений, налаживания контактов и завершения старых дел. День можно назвать отличным, поскольку есть высокий шанс на исполнение ваших заветных желаний.

В семьях будет очень гармоничная и приятная атмосфера. Для многих этот день станет временем подведения итогов уходящего года. Задумаетесь о своей жизни, проанализируйте что вам удалось, а что нет, и загадайте желания на будущее. Любовные свидания пройдут прекрасно, знакомства будут приятными, есть высокий шанс на исполнение какого-то вашего желания.

Весь период с 23 до 31 декабря можно смело посвятить построению планов на предстоящий год. Определите, какая сфера вашей жизни для вас самая важная и продумайте что именно вы хотели бы изменить, каких положительных изменений хотели бы добиться. Выпишите их на лист бумаги и не забудьте повесить его на елку рядом с любимой игрушкой.

Новый 2023 год лучше всего встретить в кругу друзей. Можно позвать гостей, самим пойти в гости либо отправиться в поездку. Очень важно, чтобы компания была веселой и беззаботной, чтобы не было разговоров о тяжелых международных событиях и нависшей угрозе новых пандемий.

Просто отдохните и радуйтесь, смотрите любимые фильмы, слушайте любимую музыку. Встречайте Новый год в хорошем приподнятом настроении и верьте в лучшее. Отпустите все печали и наслаждайтесь возможностью побыть с семьей и друзьями. Когда мы верим и надеемся, звезды всегда идут нам навстречу!

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