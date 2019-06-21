Употребление йогурта снижает риск развития рака

Ученые Вашингтонского университета (США) выяснили, что употребление в пищу двух и более порций йогурта в неделю снижает риск появления у мужчин доброкачественных опухолей кишечника, которые могут переродиться в распространенный тип рака.

Всего в исследовании, продолжавшемся четверть века, приняли участие почти 90 тыс. человек. За исследуемый период было выявлено 5811 случаев развития аденом (доброкачественных опухолей) у мужчин и 8116 — у женщин.

Ученые выяснили, что у мужчин, потреблявших йогурты минимум дважды неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление в толстом кишечнике аденом, способных переродиться в рак, снижалось на 26%.

При этом у женщин такой взаимосвязи выявлено не было. Ученые уже давно заявили, что естественная микрофлора кишечника играет важную роль, а потому, регулярное потребление пробиотиков крайне важно для здоровья.

Ранее ученые доказали, что регулярное употребление йогурта может помочь в борьбе с воспалительными процессами. Кроме того, йогурт способствовал улучшению метаболизма глюкозы участников эксперимента, имевших проблемы с лишним весом.

«Дружественные бактерии» также способны предотвращать ожирение и защищать человека от разнообразнейших заболеваний, в том числе диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Своими положительными свойствами йогурт обязан пробиотиками – живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

В будущем ее можно будет использовать, как естественную профилактику болезни Альцгеймера и аутизма. Как отмечали ученые, в будущем пробиотические бактерии также могут быть использованы для доставки лекарств в кишечник.

Кроме того, пробиотики благотворно влияют на кожу и способствуют ее оздоровлению. Они увеличивают уровень увлажненности кожи за счет выделения кожного сала, благодаря чему кожа выглядит молодой и эластичной.

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