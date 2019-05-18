Стоит ли слушать музыку во время работы

Как это часто случается, на простой с виду вопрос даже у науки нет однозначного ответа. Известно, что прослушивание музыки во время упражнений на беговой дорожке помогает людям легче преодолеть намеченную дистанцию. Но создает ли музыка продуктивный фон для работы, в которой больше задействован мозг? И вообще, как насчет любой работы?

«Свисти, пока работаешь» – классический совет, известный всем по диснеевскому мультику о Белоснежке. Наука также отчасти поддерживает такой подход – например, прослушивание музыки во время упражнений на беговой дорожке помогает людям легче преодолеть намеченную дистанцию. Но создает ли музыка продуктивный фон для работы, в которой больше задействован мозг? И вообще, как насчет любой работы?

Этот вопрос слишком тривиален, поэтому, неудивительно, что еще никто не ответил на него удовлетворительно. Исследователи, открывшие в свое время так называемый «эффект Моцарта», обнаружили, что прослушивание сонат Моцарта перед интенсивной умственной деятельностью вызывало активизацию пространственного мышления (на самом деле, надо сказать, это не делало людей умнее). Здорово, конечно, но слишком уж конкретно. А как насчет сонат Моцарта, не до, а во время выполнения работы? А что, если вместо сонат попробовать дет-метал?

Трудно сказать. В разные годы проводились многочисленные исследования на тему совместимости музыки и работы, но их результаты всегда были неоднозначными. Возможно, причина в том, что, в соответствии с гипотезой одного из недавних исследований, влияние музыки на работоспособность носит множественный характер. Это не просто «хорошо» или «плохо» – эффект зависит от типа работы и типа музыки, а также, разумеется, от особенностей личности работника.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые привлекли 140 студентов и попросили их выполнить две задачи, одну простую и одну сложную. Простая заключалась в том, что участники должны были искать в списке слова, включающие букву «а» и вычеркивать их. Более сложная состояла в запоминании пар слов, которые затем необходимо было воспроизвести во время теста.

«Подопытные» студенты выполняли свои задания либо в тишине, либо под звуки инструментальной музыки, причем в разных случаях музыка была простой или сложной. Оба саундтрека имели идентичные элементы, такие как фортепиано, струнные и синтезатор, но более сложный включал также ударные и контрабас.

Кроме того, до начала эксперимента исследователи оценивали личность каждого участника. Они проходили опрос, целью которого была оценка степени внешней стимуляции. В анкете из 28 пунктов им предлагалось определиться с реакцией на утверждения типа «мне требуется больше стимулов для активности, чем другим людям» и «меня редко увлекает моя работа». Итак, что же заставляло людей работать лучше?

Результаты были парадоксальными. В сущности, исследователи обнаружили, что люди, предпочитающие внешнюю стимуляцию – такие, кто проверяет свои телефоны во время просмотра телепередач – оказались менее способны справляться с работой под музыку. По иронии судьбы, именно они больше других этого хотели, но лучше справлялись со сложной задачей именно тогда, когда работали в тишине. Другие участники, которые не высказали предпочтения в отношении внешних стимулов, работали более эффективно, когда играла музыка.

Та же закономерность была зафиксирована и во время выполнения простой задачи. У тех, кто заявлял, что им нужны внешние стимулы, эффективность работы не повышалась ни под простую, ни под сложную музыку, тогда как другие участники, не столь чувствительные к внешним стимулам, работали лучше под сложную музыку.

Эти результаты говорят о том, что люди, которые нуждаются во внешней стимуляции, имеют огромное, почти несоразмерное количество внимания, которое они могут уделить внешнему миру. Их внимание легко расщепляется, когда несколько видов деятельности – скажем, работа и прослушивание музыки – соперничают на него. Но, будучи изолированы наедине с работой, они могут глубоко сосредоточиться на ней. Люди, принадлежащие к другому типу, извлекали преимущества из отвлекающей музыки, так как этого было достаточно, чтобы удержать их мысли от витания в облаках.

Нельзя сказать, что люди, стремящиеся к внешнему стимулированию, уникальны. Напротив, подавляющее большинство из нас могут получать удовольствие только от сильных отвлекающих факторов. Авторы исследования утверждают: «Хотя отвлекающие факторы могут в некоторой степени облегчить выполнение простых задач, существует предельная степень отвлечения, после которой исполнители ощущают перегрузку даже во время выполнения несложных заданий».

Для тех, кто стремится к внешней стимуляции, перегрузка наступает раньше, потому что они активно ищут посторонних ощущений. Перегрузка может негативно сказаться на производительности и эффективности работы, но зато им, определенно, не будет скучно.

Игорь Абрамов

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