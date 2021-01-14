Сколько времени требуется, чтобы переварить пищу? Ответ может вас удивить

Как только мы проглатываем пищу, мы о ней забываем, совсем не задумываясь о том, какую работу делает наша пищеварительная система. Американское издание подробно рассказывает, что происходит с пищей, когда она оказывается у нас в организме и как много времени требуется для ее переваривания.

Будем реалистами: большинство из нас не ценит работу, которую делает за нас наша пищеварительная система. В большинстве случаев как только мы проглатываем пищу, мы о ней забываем — то есть, до тех пор, пока мы в конечном итоге тем или иным способом снова не увидим ее остатки.

Но что происходит с пищей после того, как вы ее проглатываете? Пищеварительная система в целом состоит из множества сложных, важных движущихся частей. Вот что вам нужно знать о том, что происходит во время переваривания пищи и сколько времени обычно для этого требуется.

Что происходит во время переваривания пищи?

Само собой разумеется, первый шаг к перевариванию пищи — это положить ее в рот и пережевывать, но здесь ваши зубы выполняют не всю работу. Как объясняют специалисты Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), в этом процессе участвуют и ваши слюнные железы, которые увлажняют пищу, облегчая прохождение всего, что вы едите, через пищевод при глотании.

После того, как пища пройдет вниз по пищеводу, она достигает нижнего пищеводного сфинктера, представляющего собой мышцу, которая расслабляется, чтобы пища могла пройти в желудок. Затем мышцы желудка смешивают пищу с пищеварительными соками, а железы, расположенные в слизистой оболочке желудка, выделяют ферменты и желудочную кислоту, благодаря которым происходит дальнейшее расщепление пищи.

Далее пища проходит через тонкий и толстый кишечник. В тонком кишечнике переваренные питательные вещества и вода всасываются в кровь, а в толстом кишечнике жидкие непереваренные остатки превращаются в каловые массы, которые перемещаются в прямую кишку. В прямой кишке, которая находится в нижнем конце толстой кишки, каловые массы находятся до тех пор, пока не выйдут наружу во время дефекации.

Сколько времени обычно занимает весь процесс пищеварения?

Время, необходимое для переваривания пищи — от момента, когда вы кладете ее в рот, до момента ее вывода из кишечника — зависит от многих факторов (к сведению: как объясняют специалисты ресурса Национальной Медицинской библиотеки США MedlinePlus, этот процесс иногда называют временем кишечного транзита). «В целом, чтобы переварить пищу человеческому организму требуется от двух до пяти дней», — рассказывает корреспондентам журнала Health Рабия де Латур (Rabia De Latour), гастроэнтеролог, доктор медицинских наук из медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка. «У разных людей длительность переваривания пищи разная», — добавляет она.

На разницу во времени переваривания пищи у разных людей могут влиять многие факторы, но, прежде всего, определенную роль играет то, какую пищу вы едите. Продукты с высоким содержанием клетчатки могут ускорить процесс пищеварения, говорит доктор де Латур. Она добавляет, что легче перевариваются более простые продукты (под ними подразумеваются продукты, не подвергнутые технологической обработке), поскольку вашему организму труднее расщеплять сложные химические вещества в продуктах, прошедших технологическую обработку. «Сложные сахара, продукты с высоким содержанием жиров и белков требуют больше времени, — говорит в беседе с корреспондентами журнала Health Кристин Ли (Christine Lee), доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Клиники Кливленда. Также стоит отметить, что с возрастом работа пищеварительной системы замедляется, добавляет доктор де Латур.

Какие заболевания и патологии могут повлиять на время, необходимое для переваривания пищи?

Ряд заболеваний и состояний может оказывать влияние на пищеварительную систему, хотя не все они обязательно замедляют или ускоряют работу пищеварительной системы. Но это не единственные два показателя наличия проблем. По данным MedlinePlus, ресурса Национальной медицинской библиотеки США (USNLM), распространенными среди них являются рак, изжога, непереносимость лактозы и синдром раздраженного кишечника.

Если вы подозреваете, что ваша пищеварительная система работает не совсем правильно — например, если у вас регулярно возникает диарея или запор — было бы неплохо проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, что может быть причиной нарушений. Как рекомендуют специалисты MedlinePlus, для оценки деятельности этой системы вашего организма можно пройти ряд обследований, в том числе колоноскопию. Если вы беспокоитесь по поводу каких-то нарушений в работе пищеварительной системы, ваш лечащий врач может направить вас к гастроэнтерологу, который может провести полное обследование, чтобы помочь вам разобраться, что именно является причиной проблем с вашей пищеварительной системой. Положительным моментом является то, что многие проблемы с пищеварением можно решить, изменив образ жизни.

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