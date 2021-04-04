Секрет диеты долголетия может заключаться в «пятиразовом питании»: 2 порции фруктов и 3 порции овощей

Входе нового исследования, опубликованного 1 марта в ведущем журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation, было установлено, что анализ рациона почти двух миллионов взрослых людей во всем мире показал: лучшим режимом питания для увеличения продолжительности жизни может быть съедание около 5 порций овощей и фруктов в день (включая 2 порции фруктов, 3 порции овощей, размер каждой порции должен составлять около 80 граммов).

Исследования утверждают, что диета, богатая фруктами и овощами, может помочь снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, которые являются основными причинами смерти.

Ведущий автор исследования Ван Дун, доктор медицинских наук Brigham and Women’s Hospital сказал: «Хотя такие организации, как Американская кардиологическая ассоциация, рекомендуют съедать 4-5 порций фруктов и овощей на человека в день, однако информация, которую могут получить потребители, противоречит друг другу, например, рекомендуемое количество, какие продукты следует включать, а какие — избегать, и так далее».

Ван Дун и его коллеги проанализировали данные медицинских исследований медсестер и последующих исследований медицинских работников, в том числе информацию, собранную 30-летним сопровождающим мониторингом более 100 тысяч взрослых. Они также собрали данные о потреблении фруктов и овощей и смертности из 26 разных исследований, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америк, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Анализ показал, что ежедневное потребление около 5 порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, но употребление более 5 порций не снижает риск. По сравнению с потреблением только 2 порций фруктов и овощей в день, участники, которые ели 5 порций фруктов и овощей в день, прожили дольше всех, имели на 13% меньший риск смерти от различных причин, а риск их смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (включая болезни сердца и инсульт) снизился на 12%, от рака — на 10%, от респираторных заболеваний (например, хронической обструктивной болезни легких) — на 35%.

Но исследователи утверждают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для человеческого организма. Например, крахмалистые овощи, такие как горох и кукуруза, фруктовые соки и картофель, не имеют ничего общего с уменьшением риска смерти от различных причин или определенных хронических заболеваний. Зеленые листовые овощи, включая шпинат, латук и браунколь, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь, напротив, обладают полезным воздействием на организм человека.

Ван Дун отметил: «Это исследование показывает, что идеально съедать 5 порций фруктов и овощей в день. С точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний такое количество потребляемых фруктов и овощей может принести наибольшую пользу, и этот объем потребления сравнительно легко соблюдать большинству людей».

Чжан Цзясинь (张佳欣)

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