Продукты для здоровья сердца

Все мы хотим сохранить свое сердце здоровым и все мы приблизительно знаем, какая еда будет ему на пользу. В этой статье даются точные данные: да, растительное масло, но какое? Да, орехи, но какие? Статья для тех, кто хочет разобраться, что же это такое — полезные кислоты? И где их искать?

В целом можно сказать, что питание, основой которого являются витамины, минералы и полезные жиры, способствует здоровью сердца. Когда говорят, что надо беречь сердце, имеют в виду вот что: нужно следить за питанием и исключить полуфабрикаты и алкоголь, уверены специалисты испанской Организации потребителей и пользователей (OCU).

Эксперты по питанию утверждают, что для сердца полезны жирные кислоты Омега-3, которые содержатся в доступных всем продуктах. Омега-3 есть в жирной рыбе и в орехах, например, грецких, которые снабжают нас не только полезными для сердца жирами, но также витаминами, минералами и даже клетчаткой. Да и вообще свежие продукты способны дать нам больше, чем пищевые добавки. Согласно данным организации Испанский фонд сердца, те же полезные элементы мы можем получить, например, принимая «назначенные» БАДы. Однако при условии разнообразного рациона питания в пищевых добавках нет необходимости.

По данным упомянутого фонда, употребление овощей и фруктов, по меньшей мере, пять раз в день, а также отказ от обработанных продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров плюс ежедневная физическая активность — все это отлично защищает сердечно-сосудистую систему человека. Но мимо каких продуктов точно нельзя проходить?

Бурый рис. В целом специалисты рекомендуют употреблять бурый неочищенный рис, который наиболее богат питательными веществами. Кроме того, он отличается высоким содержанием клетчатки, которая насыщает желудок и помогает регулировать сахар в крови. Поэтому этот продукт полезен при некоторых нарушениях сердечно-сосудистой системы (сахарный диабет, инсулинорезистентность, лишний вес и т. д.). Бурый рис можно готовить как отдельно, например, в виде паэльи, так и вместе с овощами.

Нерафинированное оливковое масло высшего качества. Нерафинированное оливковое масло богато антиоксидантами (полифенолами и каротином) и витаминами, которые помогают предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Испанского фонда сердца, полифенолы обладают противовоспалительным действием, препятствуют образованию тромбов и защищают сердце при атеросклерозе. Для оливкового масла характерно высокое содержание олеиновой кислоты и мононенасыщенных жиров, которые благотворно влияют на кровеносные сосуды и снижают уровень «плохого» холестерина в крови, одновременно повышая уровень «хорошего» холестерина. Эти полезные жиры необходимы для здоровья сердца.

Клубника. Богата витамином C, калием, органическими кислотами (салициловой, яблочной и щавелевой) и флавоноидами (антоцианами) — растительными пигментами, обладающими антиоксидантным действием. Сбалансированное потребление клубники способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного содержания холестерина в крови и атеросклероза, препятствует окислению холестерина и превращению его в «плохой», а также способствует правильной работе эндотелия, повышая уровень антиоксидантов в плазме крови.

Черника и клюква. Голубика богата клетчаткой, витамином С, витамином К и марганцем. В свою очередь, клюква отличается высоким содержанием витамина C и антиоксидантных полифенолов. Один из них, птеростильбен, помогает защитить организм от болезней сердца и диабета, а антоцианы способствуют поддержанию и улучшению памяти, а также защищают глаза от вредного воздействия и оказывают положительное влияние на зрение. Кроме того, благодаря противовоспалительному действию флавоноидов черника и клюква предупреждают и способствуют лечению инфекций мочевыводящих путей и некоторых инфекций пищеварительного тракта.

Брокколи. Как и остальные растения из семейства крестоцветных, брокколи — незаменимая составляющая рациона питания, поскольку она богата клетчаткой, минералами и витаминами. В частности, это кладезь витамина С (хотя значительная его часть может быть потеряна в процессе приготовления) и фолиевой кислоты. Одна порция брокколи содержит почти в два раза больше рекомендуемой суточной нормы витамина С и четверть рекомендуемой нормы фолиевой кислоты для людей в возрасте от 20 до 39 лет с умеренной физической активностью. Кроме того, это растение — источник калия, который необходим для нормальной работы мышц и нервной системы.

Авокадо. Благодаря высокому содержанию витаминов B5, B6, C, E, K, калия и фолиевой кислоты, а также высокой калорийности, авокадо является природным источником энергии. Витамин В6 помогает получать энергию из пищи и таким образом предотвращает усталость. Он повышает выносливость организма, и поэтому авокадо так любят спортсмены. Действительно, в нем на 60% больше калия, чем в банане. Если у вас насыщенное утро, съешьте авокадо на завтрак, и вы получите большую часть необходимой энергии.

Грецкие орехи. Это одни из самых полезных орехов. Богатые питательными элементами и полезными жирами, грецкие орехи содержат наибольшее количество альфа-линоленовой кислоты, жирной кислоты Омега-3 растительного происхождения, которая способствует снижению уровня холестерина и является противовоспалительным средством. Кроме того, эти орехи улучшают работу мозга, память и повышают концентрацию внимания. В дополнение к этому, благодаря высокому количеству клетчатки грецкие орехи приносят чувство насыщения и положительно влияют на кишечную проходимость.

Лосось. Эта жирная рыба является отличным источником калия (420 мг на 100 граммов), фосфора (250 мг), селена, витаминов B6, B12, ниацина и витамина D (19 мкг). В одной порции лосося содержится 25% рекомендуемой нормы витамина D и 30% нормы витамина B12 для людей в возрасте от 20 до 39 лет с умеренной физической активностью. Эти полезные жиры способствуют здоровью мозга и суставов. Некоторые исследования доказывают, что они уменьшают симптомы депрессии, снижают уровень беспокойства и предотвращают возрастную потерю памяти. Кроме того, в других исследованиях говорится о том, что благодаря содержанию триптофана лосось помогает улучшить настроение.

Источник