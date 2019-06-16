Полезная информация для здоровья

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Потрясающая таблица. Составлена в Израиле. Полезная информация для здоровья.

Защищают суставы   Улучшают объем легких   Останавливают поносы   Предотвращают запоры   Защищают ваше сердце   ЯБЛОКИ 
Замедляют процесс старения   Защищают от Альцгеймера   Сохраняют зрение   Регулируют кровяное давление   Борется с раком   АБРИКОСЫ 
Защищают от заболеваний печени   Стабилизируют сахар в крови   Защищают ваше сердце   Понижают холестерол   Способствует пищеварению   АРТИШОК 
Разглаживают кожу   Регулируют кровяное давление   Помогают остановить инсульт   Понижают холестерол   Борется с диабетом   АВОКАДО 
Останавливают поносы   Регулируют кровяное давление   Укрепляет кости   Успокаивает кашель   Защищают ваше сердце   БАНАНЫ 
Стабилизируют сахар в крови   Борется с раком   Понижают холестерол   Помогают при геморрое   Предотвращают запоры   ФАСОЛЬ 
Помогают снижению веса   Защищают ваше сердце   Регулируют кровяное давление   Укрепляет кости   Борется с раком   СВЕКЛА 
Предотвращают запоры   Улучшают память   Стабилизируют сахар в крови   Защищают ваше сердце   Борется с раком   ЧЕРНИКА 
Регулируют кровяное давление   Защищают ваше сердце   Борется с раком   Сохраняют зрение   Укрепляет кости   БРОККОЛИ 
Помогают при геморрое   Защищают ваше сердце   Способствует снижению веса   Предотвращают запоры   Борется с раком   КАПУСТА 
Поддерживают иммунную систему   Борется с раком   Понижают холестерол   Регулируют кровяное давление   Сохраняют зрение   МУСКУСНАЯ ДЫНЯ 
Способствует снижению веса   Борется с раком   Предотвращают запоры   Защищают ваше сердце   Сохраняют зрение   МОРКОВЬ 
Защищают от болезней сердца   Устраняют синяки   Укрепляет кости   Борется с раком груди   Защищают от рака простаты   ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
Защищают от Альцгеймера   Замедляют процесс старения   Прекращает бессонницу   Борется с раком   Защищают ваше сердце   ВИШНЯ 
Регулируют кровяное давление   Борется с раком   Понижают холестерол   Защищают ваше сердце   Способствует снижению веса   КАШТАН 
Поддерживают иммунную систему   Борется с раком   Очищает синусы   Облегчает боли в горле   Способствует пищеварению   ПЕРЕЦ ЧИЛИ 
Регулируют кровяное давление   Борется с раком   Понижают холестерол   Помогают остановить инсульт   Способствует снижению веса   ИНЖИР 
Поддерживают иммунную систему   Борется с раком   Защищают ваше сердце   Защищают ваше сердце   Защищают ваше сердце   РЫБА 
Поддерживают иммунную систему   УЛУЧШАЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ   Защищают ваше сердце   Борется с диабетом   Способствует пищеварению   ЛЕН 
Борется с грибком   Убивают бактерии   Борется с раком   Регулируют кровяное давление   Понижают холестерол   ЧЕСНОК 
Понижают холестерол   Борется с раком простаты   Помогают остановить инсульт   Способствует снижению веса   Защищают от инфаркта   ГРЕЙПФРУТ 
Защищают ваше сердце   Усиливают кровоток   Борется с раком   Предотвращают камни в почках   Сохраняют зрение   ВИНОГРАД 
Убивают бактерии   Способствует снижению веса   Помогают остановить инсульт   Защищают ваше сердце   Борются с раком   ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
Борется с аллергией   Увеличивает энергию   Защищает от язв   Способствует пищеварению   Заживляет раны   МЕД 
Останавливает цингу   Разглаживают кожу   Регулируют кровяное давление   Защищают ваше сердце   Борется с раком   ЛИМОН 
Останавливает цингу   Разглаживают кожу   Регулируют кровяное давление   Защищают ваше сердце   Борется с раком   ЛАЙМ 
Защищают от Альцгеймера   Способствует пищеварению   Регулирует щитовидную железу   Улучшают память   Борется с раком   МАНГО 
Укрепляет кости   Борется с раком   Убивают бактерии   Понижают холестерол   Регулируют кровяное давление   ГРИБЫ 
Разглаживают кожу   Предотвращают запоры   Борется с диабетом   Борется с раком   Понижают холестерол   ОВСЯНКА 
Разглаживают кожу   Борется с диабетом   Борется с раком   Способствует снижению веса   Защищают ваше сердце   ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
Борется с грибком   Понижают холестерол   Убивают бактерии   Борется с раком   Понижает риск инфаркта   ЛУК 
Выправляет дыхание   Защищают ваше сердце   Борется с раком   Поддерживают иммунную систему   АПЕЛЬСИНЫ 
Помогают при геморрое   Способствует пищеварению   Помогают остановить инсульт   Борется с раком   Предотвращают запоры   ПЕРСИКИ 
Борется с раком простаты   Способствует снижению веса   Защищают от болезней сердца   АРАХИС 

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