Полезная информация для здоровья
Потрясающая таблица. Составлена в Израиле. Полезная информация для здоровья.
|Защищают суставы
|Улучшают объем легких
|Останавливают поносы
|Предотвращают запоры
|Защищают ваше сердце
|ЯБЛОКИ
|Замедляют процесс старения
|Защищают от Альцгеймера
|Сохраняют зрение
|Регулируют кровяное давление
|Борется с раком
|АБРИКОСЫ
|Защищают от заболеваний печени
|Стабилизируют сахар в крови
|Защищают ваше сердце
|Понижают холестерол
|Способствует пищеварению
|АРТИШОК
|Разглаживают кожу
|Регулируют кровяное давление
|Помогают остановить инсульт
|Понижают холестерол
|Борется с диабетом
|АВОКАДО
|Останавливают поносы
|Регулируют кровяное давление
|Укрепляет кости
|Успокаивает кашель
|Защищают ваше сердце
|БАНАНЫ
|Стабилизируют сахар в крови
|Борется с раком
|Понижают холестерол
|Помогают при геморрое
|Предотвращают запоры
|ФАСОЛЬ
|Помогают снижению веса
|Защищают ваше сердце
|Регулируют кровяное давление
|Укрепляет кости
|Борется с раком
|СВЕКЛА
|Предотвращают запоры
|Улучшают память
|Стабилизируют сахар в крови
|Защищают ваше сердце
|Борется с раком
|ЧЕРНИКА
|Регулируют кровяное давление
|Защищают ваше сердце
|Борется с раком
|Сохраняют зрение
|Укрепляет кости
|БРОККОЛИ
|Помогают при геморрое
|Защищают ваше сердце
|Способствует снижению веса
|Предотвращают запоры
|Борется с раком
|КАПУСТА
|Поддерживают иммунную систему
|Борется с раком
|Понижают холестерол
|Регулируют кровяное давление
|Сохраняют зрение
|МУСКУСНАЯ ДЫНЯ
|Способствует снижению веса
|Борется с раком
|Предотвращают запоры
|Защищают ваше сердце
|Сохраняют зрение
|МОРКОВЬ
|Защищают от болезней сердца
|Устраняют синяки
|Укрепляет кости
|Борется с раком груди
|Защищают от рака простаты
|ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
|Защищают от Альцгеймера
|Замедляют процесс старения
|Прекращает бессонницу
|Борется с раком
|Защищают ваше сердце
|ВИШНЯ
|Регулируют кровяное давление
|Борется с раком
|Понижают холестерол
|Защищают ваше сердце
|Способствует снижению веса
|КАШТАН
|Поддерживают иммунную систему
|Борется с раком
|Очищает синусы
|Облегчает боли в горле
|Способствует пищеварению
|ПЕРЕЦ ЧИЛИ
|Регулируют кровяное давление
|Борется с раком
|Понижают холестерол
|Помогают остановить инсульт
|Способствует снижению веса
|ИНЖИР
|Поддерживают иммунную систему
|Борется с раком
|Защищают ваше сердце
|Защищают ваше сердце
|Защищают ваше сердце
|РЫБА
|Поддерживают иммунную систему
|УЛУЧШАЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
|Защищают ваше сердце
|Борется с диабетом
|Способствует пищеварению
|ЛЕН
|Борется с грибком
|Убивают бактерии
|Борется с раком
|Регулируют кровяное давление
|Понижают холестерол
|ЧЕСНОК
|Понижают холестерол
|Борется с раком простаты
|Помогают остановить инсульт
|Способствует снижению веса
|Защищают от инфаркта
|ГРЕЙПФРУТ
|Защищают ваше сердце
|Усиливают кровоток
|Борется с раком
|Предотвращают камни в почках
|Сохраняют зрение
|ВИНОГРАД
|Убивают бактерии
|Способствует снижению веса
|Помогают остановить инсульт
|Защищают ваше сердце
|Борются с раком
|ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
|Борется с аллергией
|Увеличивает энергию
|Защищает от язв
|Способствует пищеварению
|Заживляет раны
|МЕД
|Останавливает цингу
|Разглаживают кожу
|Регулируют кровяное давление
|Защищают ваше сердце
|Борется с раком
|ЛИМОН
|Останавливает цингу
|Разглаживают кожу
|Регулируют кровяное давление
|Защищают ваше сердце
|Борется с раком
|ЛАЙМ
|Защищают от Альцгеймера
|Способствует пищеварению
|Регулирует щитовидную железу
|Улучшают память
|Борется с раком
|МАНГО
|Укрепляет кости
|Борется с раком
|Убивают бактерии
|Понижают холестерол
|Регулируют кровяное давление
|ГРИБЫ
|Разглаживают кожу
|Предотвращают запоры
|Борется с диабетом
|Борется с раком
|Понижают холестерол
|ОВСЯНКА
|Разглаживают кожу
|Борется с диабетом
|Борется с раком
|Способствует снижению веса
|Защищают ваше сердце
|ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
|Борется с грибком
|Понижают холестерол
|Убивают бактерии
|Борется с раком
|Понижает риск инфаркта
|ЛУК
|Выправляет дыхание
|Защищают ваше сердце
|Борется с раком
|Поддерживают иммунную систему
|АПЕЛЬСИНЫ
|Помогают при геморрое
|Способствует пищеварению
|Помогают остановить инсульт
|Борется с раком
|Предотвращают запоры
|ПЕРСИКИ
|Борется с раком простаты
|Способствует снижению веса
|Защищают от болезней сердца
|АРАХИС