Особенности лечения гепатита С 4 генотипа

Вирус гепатита С постоянно мутирует с образованием новых генотипов, которые радикально отличаются друг от друга. Скопление отдельных штаммов зависит от места проживания пациента. 4 генотип чаще всего встречается в странах Африки и Азии. До начала терапии каждому пациенту рекомендовано пройти диагностику на генотипирование. В тяжелых случаях выявляют сразу несколько мутировавших штаммов вирусной инфекции, один из которых является доминантным.

Как лечат 4 генотип?

4 штамм вируса гепатита С – опасен, наиболее устойчив к традиционной терапии интерферонами и рибавирином. Чтобы решить эту проблему Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать в качестве препаратов первой линии современные противовирусные лекарства с прямой противовирусной активностью.

Отдельного внимания заслуживает комбинированный препарат Hepcinat-Lp на основе таких активных компонентов:

софосбувира;

ледипасвира.

Действующие вещества усиливают эффективность друг друга, препятствуют дальнейшему распространению вирусного заболевания. Воздействуют на жизненно важные этапы репликации вирусной инфекции

Гепцинат: особенности приема

Схему лечения определяют индивидуально, учитывая степень поражения печени, стадию болезни, возраст и особенности организма. Гепцинат – препарат третьего поколения, дженерик оригинала Harvoni. Соблюдены пропорции действующих компонентов: 400 мг софосбувира и 90 мг ледипасвира. Это обеспечивает высокое терапевтическое действие и хорошую переносимость.

Чтобы достичь лучшего лечебного результата придерживаются таких рекомендаций:

таблетки принимают по 1 шт. в день, целиком, не разжевывают, запивают достаточным количеством воды;

лекарство принимают в одно и то же время суток, чтобы поддержать оптимальную концентрацию активных компонентов;

в случае пропуска принимают таблетку в течение 15-17 часов;

если прошло больше времени – продолжают курс без увеличения дозировки, по стандартной схеме.

Важно! Систематические пропуски снижают эффективность медикамента, повышают риск резистентности вируса к софосбувиру и ледипасвиру.

Пациенты соблюдают диету, воздерживаются от употребления спиртных напитков, а также значительных физических и психоэмоциональных нагрузок. Продолжительность приема – 3 месяца. В зависимости от полученного результата, врач может продлить курс до полугода.

Что делать, если лекарства неэффективны?

Если стандартная терапия препаратами интерферона не оказала ожидаемое терапевтическое действие, врач часто дополняет схему такими активными веществами: гразопревиром, симепривиром, даклатосвиром, рибивирином. Продолжительность приема – полгода. Во время лечения контролируют показатели в динамике и, по показаниям, заменяют медикаменты.

Наиболее эффективно комплексное воздействие на основе таких действующих веществ:

софосбувира+ледипасвира;

софосбувира+велпатасвира;

софосбувира+симепревира.

По необходимости,протоколы дополняют Рибавирином и это сокращает курс приема до 3 месяцев. Особого внимания требуют пациенты с сопутствующими хроническими нарушениями, в том числе, с дисфункцией почек, а также осложнениями: цирроз, фиброз, онко патологии.

Описанные медикаменты не предназначены для самолечения. Сотрудники интернет аптеки предоставляют бесплатную консультацию по подбору лекарств, их дозировкам, курсу приема. Это не является полноценной заменой очной консультации с гепатологом.