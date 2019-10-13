Новые препараты для борьбы с ВИЧ

Переход на инновационные антиретровирусные микстуры в программах по HIV: клинические и программные аспекты

ВОЗ рекомендовала принять лекарственные схемы по терапии вируса иммунодефицита человека, которые обладают большей эффективностью, пониженной токсичностью, высокими генетическими барьерами устойчивости, полезностью для различных групп населения и более низкой стоимостью. Использование оптимизированных схем приема лекарств может повысить уровень лечения и качество помощи людям, живущим с этой инфекцией.

Принятие указанных методов антиретровирусными (АРВ) препаратами, существенно влияет на скорость достижения положительного эффекта, улучшает доступ к лечению и их результатам.

Антиретровирусные средства от HIV

Медпрепараты против вируса иммунодефицита человека снижают вирусную нагрузку и помогают больному вести нормальную жизнь.

Назначение микстур:

контроль роста вируса;

улучшение, работы иммунной системы;

замедление, остановка побочных явлений;

предотвращение инфицирования других людей.

Медработник пропишет необходимое сочетание препаратов. Больной должен точно следовать указаниям, и не пропускать ни одной дозы. Если пациент забывает принимать медпрепараты, у него могут развиться лекарственно-устойчивые штаммы ВИЧ, и лекарства перестанут действовать.

Некоторые микстуры и добавки плохо сочетаются с медстредствами от ВИЧ, поэтому пациенту обязательно нужно сообщить врачу обо всех других лекарствах, которые он принимает.

Инновационные средства

Нуклеозид – ингибиторы нуклеотидной обратной транскриптазы (NRTI)

NRTI заставляют вирус ВИЧ использовать ошибочные версии строительных блоков, чтобы инфицированные клетки не могли производить больше HIV, это такие как:

Abacavir;

Didanosine;

Emtricitabine;

Ламивудин или 3TC (Эпивир);

Ставудин, или d4T (Зерит);

Тенофовир алафенамид, или ТАФ (Вемлиды);

Tenvir Em;

Tenvir;

Teravir;

Тенофовир дизопроксилфумарат или TDF (виреад);

Зидовудин или ЗДВ (Ретровир).

Более подробно узнать об вышеуказанных медстредствах, в том числе и о препарате тенофовир, можно на нашем сайте “Индия-Хелп”.

К другим медсредствам относят так называемые «не ядерные» вещества. ННИОТ связываются с определенным белком, поэтому вирус ВИЧ не может копировать себя.

К ним относятся:

Делавирдин или DLV (Rescripor);

Доравирин, или DOR (Пифельтро);

Эфавиренц или ЭФВ (Сустива);

Этравирин или ETR (Intelence);

Невирапин или НВП (Вирамун);

Рилпивирин или РПВ (Эдурант);

Ингибиторы протеазы (ИП).

Следующие медпрепараты блокируют белок, который инфицированные клетки должны собрать вместе с новыми частицами фага ВИЧ:

Atazanavir;

Darunavir;

Fosamprenavir;

Indinavir;

Lopinavir+ritonavir ;

Нелфинавир или НФВ (Вирасепт);

Ритонавир или РТВ (Норвир);

Саквинавир или SQV (инвираза, фортоваза);

Типранавир или ТПВ (Аптивус);

Ингибиторы интегразы

Они мешают ВИЧ копировать себя, блокируя ключевой белок, который позволяет вирусу встраивать свою ДНК в здоровую клетку.

Их также называют ингибиторами переноса интегразы (INSTI):

Биктегравир или БИК (в сочетании с другими препаратами, как Биктарвы);

Долутегравир или ДТГ (Тивикай);

Элвитегравир или ЭВГ (Витекта);

Ралтегравир или RAL (Изентресс).

Ингибиторы синтеза

В отличие от NRTI, NNRTI, PI и INSTI, которые воздействуют на инфицированные клетки, эти препараты в первую очередь помогают блокировать проникновение ВИЧ в здоровые клетки:

Энфувиртид;

ЭНФ;

Т-20 (Фузеон).

Антагонист CCR5

Маравирок, или MVC (Selzentry), также останавливает вирус иммунодефицита человека, прежде чем он попадет внутрь здоровой клетки, но не так, как ингибиторы слияния. Он блокирует определенный вид «крючка» снаружи определенных ячеек, поэтому вирус не может зацепиться.

Ингибитор моноклональное антитело

Это новый класс противовирусных препаратов, специально предназначенный для взрослых, живущих с ВИЧ, которые попробовали несколько препаратов против ВИЧ и у них был устойчивый отзыв к современным доступным методам лечения:

Ibalizumab-uiyk (Trogarzo) блокирует ВИЧ-инфицированные клетки тела от распространения фага.

В любом случае решение о курсе терапии и необходимым лекарствам принимает лечащий врач.