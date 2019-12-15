Названы вызывающие бессонницу продукты

Риск нарушений сна увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Photo copyright: pixabay.comУченые Медицинского колледжа при Колумбийском университете США выяснили, как рацион питания влияет на качество сна. Результаты исследования публикует MedicalXpress.

Команда исследователей собрала данные более чем 50 тысяч добровольцев, которые рассказали о своем питании. В результате выяснилось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, например сладости, белый хлеб и белый рис.

Все они повышают уровень сахара в крови. Когда он быстро растет, организм человека реагирует, выпуская инсулин. В результате уровень сахара снижается, что приводит к выбросу таких гормонов, как адреналин и кортизол, — именно они могут нарушать сон, поясняют специалисты.

По их словам, благоприятно на качество сна влияет рацион с овощами, цельными фруктами и клетчаткой.

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