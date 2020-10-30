Морковь – кладезь полезных веществ, однако неправильное употребление превращает ее в яд!

Ежедневное употребление моркови поможет предотвратить сердечные заболевания и развитие рака, и это – лишь одно из ее полезных свойств. Но автор обращает внимание на то, как именно нужно есть этот овощ. Нужно помнить о том, с какими продуктами нельзя сочетать морковь, иначе проблем со здоровьем не избежать.

Всем известно, что морковь обладает множеством полезных свойств. Каротин, содержащийся в моркови, в организме человека трансформируется в витамин А. По данным американского исследования, употребление двух морковок в день снижает уровень холестерина в крови на 10-20%, а употребление трех корнеплодов поможет предотвратить сердечные заболевания и рак.

Одним из больших плюсов моркови является ее низкая калорийность. Это идеальный овощ для похудения. Однако это не значит, что следует питаться только одной морковью. Важно придерживаться сбалансированного питания, а также уделять внимание физической нагрузке, например, ежедневно заниматься ходьбой, бегом, подниматься по лестнице и так далее.

Сегодня мы поговорим не о полезных свойствах моркови, а том, как правильно ее употреблять. Ведь неправильное употребление моркови может превратить ее в яд и негативно сказаться на здоровье.

С какими продуктами не следует сочетать морковь?

Острый перец

Острый перец богат витамином С. Однако в сочетании с лидирующими ферментами, содержащимися в моркови, происходит разрушение витамина С, что влияет на усвоение организмом питательных веществ. Следует отметить, что данная реакция происходит только при употреблении овощей в свежем виде.

Алкоголь

Попадание в организм моркови в сочетании с алкоголем, серьезно нарушает обмен веществ в печени. В результате происходит выработка токсинов, которые негативно влияют на функции печени.

Финики

Морковь разрушает аскорбиновую кислоту, содержащуюся в финиках. Поэтому сочетание этих двух продуктов приведет к тому, что организм не дополучит большое количество питательных веществ.

Помидоры

Как уже было сказано, ферменты, содержащиеся в моркови, разрушают витамин С, которым богаты помидоры. Таким образом, одновременное употребление этих двух овощей снижает пищевую ценность помидоров.

Не следует есть морковь в больших количествах

Чрезмерное потребление моркови приведет к изменению цвета кожи. Рекомендуется съедать одну морковь два-три раза в неделю.

Не ешьте морковь в сыром виде

Морковь содержит жирорастворимые витамины, которые лучше усваиваются организмом после термической обработки продукта. Употребление моркови в сыром виде станет нагрузкой на организм.

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