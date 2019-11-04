Квашеная капуста как способ повысить иммунитет

Диетологи назвали квашеную капусту лучшим продуктом, который поспособствует укреплению иммунитета.

Известно, что одной из основных причин ослабления иммунитета является дефицит витамина С. В таком случае человек становится крайне уязвим для простуды. поддержать необходимый уровень витамина С могут помочь различные продукты. Подробнее об этом рассказал Сергей Обложко, который также рассказал о продуктах, которые ошибочно считаются источником витамина С.

Например, распространено мнение о том, что цитрусовые являются источником витамина С. На самом деле болгарский перец и квашеная капуста содержат в себе намного больше витамина. О пользе квашеной капусты рассказала и диетолог Маргарита Королева. По её словам, квашеная капуста является натуральным пробиотиком и способствует повышению иммунитета.

Проблемы с иммунитетом также возникают на фоне чрезмерного употребления калорийной пищи, консервированных и маринованных продуктов.

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