Как в рецепте заменить один ингредиент другим: Золотые советы от шеф-повара

В своей кулинарной книге «Любимая еда» повар Нелли Фишер советует подходить к приготовлению блюд творчески: если не достает какого-то ингредиента, попробуйте подобрать ему аналогичную замену. Многие альтернативы, которые предлагает повар, – это очень удачное сочетание продуктов.

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Каждой хозяйке приходилось сталкиваться с ситуацией, когда есть чудесный рецепт, но у вас кухне не достает одного-единственного важного ингредиента. А купить его вот прямо сейчас нет возможности. Что же делать – бегать по городу в поисках заветного продукта или вообще отменить приготовление этого блюда?

Заменяем один ингредиент в блюде другим: памятка для хозяек

Или такая ситуация: вы на диете или у вас пищевая непереносимость, и вынуждены отказываться от какого-то блюда опять-таки из-за одного ингредиента…

В своей поваренной книге Food You Want («Любимая еда») шеф-повар Нелли Фишер советует подходить к приготовлению блюд с творческим настроением: если не достает какого-то ингредиента, не надо отступать, а просто попробуйте подобрать ему выгодную замену. Назовем это адаптацией классических рецептов на более здоровые.

Многие альтернативы, которые предлагает шеф-повар Нелли Фишер – это просто идеальное сочетание продуктов. Суть блюда от этого не меняется, только несколько разнится вкус. Например, кокосовые сливки – прекрасная альтернатива тяжелых молочных сливок, но имеется один нюанс – если планируете их взбивать, перед этим охладите.

Итак, какие продукты можно смело заменить и чем именно.

Выпечка

  • Сливочное масло заменяем кокосовым
  • Молочные сливки заменяем кокосовым сливками
  • Молоко заменяем миндальным или любым молоком растительного происхождения.
  • Белый рафинированный сахар заменяем коричневым сахаром или финиками (предварительно порубленными).
  • Пшеничную муку заменяем мукой без глютена + ½ ч. ложки ксантановой камеди на чашку муки
  • Ксантановая камедь – естественный стабилизатор, который замещает глютен и придает тесту эластичность. Бывает, что в безглютеновой муке уже добавлен ксантан (читайте на упаковке
  • Миндальную муку заменяем миндалем, перемолотым в мелкую крошку.
  • 1 яйцо заменяем 3 столовыми ложками молотых семян льна, смешанными с 6 столовыми ложками воды.
  • Тапиоковый крахмал заменяем картофельным.
  • Семена чиа или льна – во многих рецептов вы можете спокойно их проигнорировать. Если они играют важную роль в рецепте, это будет указано.

Приготовление

  • Кедровые орехи заменяем рублеными орехами макадамия, кешью или арахисом
  • Миндаль заменяем на пекан или грецкие орехи
  • Фарш из говядины заменяем фаршем из индейки или курицы
  • Черная треска заменяется на чилийский сибас или любую жирную рыбу
  • Палтус заменяем камбалой, пикшей или любой белой рыбой
  • Мука нута заменяется на рисовую муку
  • Стеклянная лапша заменяется на тонкую рисовую лапшу
  • Пищевые дрожжи заменяем тертым пармезаном
  • Оливковое масло заменяем кокосовым маслом (его следует растопить).

Овощи и зелень

  • Тертый кабачок заменяем тертой морковью
  • Тыква заменяется кабачком или цуккини
  • Красный лук заменяем на белый лук
  • Базилик заменяем кинзой или петрушкой
  • Кейл заменяем на салат ромэн либо цикорий, либо шпинат
  • Свежий чеснок заменяем на чесночный порошок (в пропорции 2:1)
  • Физалис заменяем клюквой, изюмом или сушеной вишней
  • Яблочное пюре заменяем банановым, пюре из печеной тыквы, также подойдет пюре из батата или моркови.

Специи и соусы

  • Соевый соус заменяем на тамари
  • Соус Hoisin заменяем на соус барбекю
  • Рыбный соус заменяем на соевый соус или тамари
  • Сакэ заменяем на мирин
  • Каперсы заменяем на рубленые оливки
  • Уксус, указанный в рецепте, заменяем на любой уксус, кроме бальзамического.

Сохраните себе эту полезную памятку. Она пригодится, когда вы решите порадовать своих близких и приготовить что-нибудь вкусненькое. Вдруг в этот момент на вашей кухне не окажется необходимого продукта? Но теперь вам не стоит волноваться из-за подобных пустяков.

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