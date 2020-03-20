Как в рецепте заменить один ингредиент другим: Золотые советы от шеф-повара
В своей кулинарной книге «Любимая еда» повар Нелли Фишер советует подходить к приготовлению блюд творчески: если не достает какого-то ингредиента, попробуйте подобрать ему аналогичную замену. Многие альтернативы, которые предлагает повар, – это очень удачное сочетание продуктов.
Каждой хозяйке приходилось сталкиваться с ситуацией, когда есть чудесный рецепт, но у вас кухне не достает одного-единственного важного ингредиента. А купить его вот прямо сейчас нет возможности. Что же делать – бегать по городу в поисках заветного продукта или вообще отменить приготовление этого блюда?
Заменяем один ингредиент в блюде другим: памятка для хозяек
Или такая ситуация: вы на диете или у вас пищевая непереносимость, и вынуждены отказываться от какого-то блюда опять-таки из-за одного ингредиента…
В своей поваренной книге Food You Want («Любимая еда») шеф-повар Нелли Фишер советует подходить к приготовлению блюд с творческим настроением: если не достает какого-то ингредиента, не надо отступать, а просто попробуйте подобрать ему выгодную замену. Назовем это адаптацией классических рецептов на более здоровые.
Многие альтернативы, которые предлагает шеф-повар Нелли Фишер – это просто идеальное сочетание продуктов. Суть блюда от этого не меняется, только несколько разнится вкус. Например, кокосовые сливки – прекрасная альтернатива тяжелых молочных сливок, но имеется один нюанс – если планируете их взбивать, перед этим охладите.
Итак, какие продукты можно смело заменить и чем именно.
Выпечка
- Сливочное масло заменяем кокосовым
- Молочные сливки заменяем кокосовым сливками
- Молоко заменяем миндальным или любым молоком растительного происхождения.
- Белый рафинированный сахар заменяем коричневым сахаром или финиками (предварительно порубленными).
- Пшеничную муку заменяем мукой без глютена + ½ ч. ложки ксантановой камеди на чашку муки
- Ксантановая камедь – естественный стабилизатор, который замещает глютен и придает тесту эластичность. Бывает, что в безглютеновой муке уже добавлен ксантан (читайте на упаковке
- Миндальную муку заменяем миндалем, перемолотым в мелкую крошку.
- 1 яйцо заменяем 3 столовыми ложками молотых семян льна, смешанными с 6 столовыми ложками воды.
- Тапиоковый крахмал заменяем картофельным.
- Семена чиа или льна – во многих рецептов вы можете спокойно их проигнорировать. Если они играют важную роль в рецепте, это будет указано.
Приготовление
- Кедровые орехи заменяем рублеными орехами макадамия, кешью или арахисом
- Миндаль заменяем на пекан или грецкие орехи
- Фарш из говядины заменяем фаршем из индейки или курицы
- Черная треска заменяется на чилийский сибас или любую жирную рыбу
- Палтус заменяем камбалой, пикшей или любой белой рыбой
- Мука нута заменяется на рисовую муку
- Стеклянная лапша заменяется на тонкую рисовую лапшу
- Пищевые дрожжи заменяем тертым пармезаном
- Оливковое масло заменяем кокосовым маслом (его следует растопить).
Овощи и зелень
- Тертый кабачок заменяем тертой морковью
- Тыква заменяется кабачком или цуккини
- Красный лук заменяем на белый лук
- Базилик заменяем кинзой или петрушкой
- Кейл заменяем на салат ромэн либо цикорий, либо шпинат
- Свежий чеснок заменяем на чесночный порошок (в пропорции 2:1)
- Физалис заменяем клюквой, изюмом или сушеной вишней
- Яблочное пюре заменяем банановым, пюре из печеной тыквы, также подойдет пюре из батата или моркови.
Специи и соусы
- Соевый соус заменяем на тамари
- Соус Hoisin заменяем на соус барбекю
- Рыбный соус заменяем на соевый соус или тамари
- Сакэ заменяем на мирин
- Каперсы заменяем на рубленые оливки
- Уксус, указанный в рецепте, заменяем на любой уксус, кроме бальзамического.
Сохраните себе эту полезную памятку. Она пригодится, когда вы решите порадовать своих близких и приготовить что-нибудь вкусненькое. Вдруг в этот момент на вашей кухне не окажется необходимого продукта? Но теперь вам не стоит волноваться из-за подобных пустяков.
Комментарии закрыты.