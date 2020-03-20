Как в рецепте заменить один ингредиент другим: Золотые советы от шеф-повара

В своей кулинарной книге «Любимая еда» повар Нелли Фишер советует подходить к приготовлению блюд творчески: если не достает какого-то ингредиента, попробуйте подобрать ему аналогичную замену. Многие альтернативы, которые предлагает повар, – это очень удачное сочетание продуктов.

Каждой хозяйке приходилось сталкиваться с ситуацией, когда есть чудесный рецепт, но у вас кухне не достает одного-единственного важного ингредиента. А купить его вот прямо сейчас нет возможности. Что же делать – бегать по городу в поисках заветного продукта или вообще отменить приготовление этого блюда?

Заменяем один ингредиент в блюде другим: памятка для хозяек

Или такая ситуация: вы на диете или у вас пищевая непереносимость, и вынуждены отказываться от какого-то блюда опять-таки из-за одного ингредиента…

В своей поваренной книге Food You Want («Любимая еда») шеф-повар Нелли Фишер советует подходить к приготовлению блюд с творческим настроением: если не достает какого-то ингредиента, не надо отступать, а просто попробуйте подобрать ему выгодную замену. Назовем это адаптацией классических рецептов на более здоровые.

Многие альтернативы, которые предлагает шеф-повар Нелли Фишер – это просто идеальное сочетание продуктов. Суть блюда от этого не меняется, только несколько разнится вкус. Например, кокосовые сливки – прекрасная альтернатива тяжелых молочных сливок, но имеется один нюанс – если планируете их взбивать, перед этим охладите.

Итак, какие продукты можно смело заменить и чем именно.

Выпечка

Сливочное масло заменяем кокосовым

Молочные сливки заменяем кокосовым сливками

Молоко заменяем миндальным или любым молоком растительного происхождения.

Белый рафинированный сахар заменяем коричневым сахаром или финиками (предварительно порубленными).

Пшеничную муку заменяем мукой без глютена + ½ ч. ложки ксантановой камеди на чашку муки

Ксантановая камедь – естественный стабилизатор, который замещает глютен и придает тесту эластичность. Бывает, что в безглютеновой муке уже добавлен ксантан (читайте на упаковке

Миндальную муку заменяем миндалем, перемолотым в мелкую крошку.

1 яйцо заменяем 3 столовыми ложками молотых семян льна, смешанными с 6 столовыми ложками воды.

Тапиоковый крахмал заменяем картофельным.

Семена чиа или льна – во многих рецептов вы можете спокойно их проигнорировать. Если они играют важную роль в рецепте, это будет указано.

Приготовление

Кедровые орехи заменяем рублеными орехами макадамия, кешью или арахисом

Миндаль заменяем на пекан или грецкие орехи

Фарш из говядины заменяем фаршем из индейки или курицы

Черная треска заменяется на чилийский сибас или любую жирную рыбу

Палтус заменяем камбалой, пикшей или любой белой рыбой

Мука нута заменяется на рисовую муку

Стеклянная лапша заменяется на тонкую рисовую лапшу

Пищевые дрожжи заменяем тертым пармезаном

Оливковое масло заменяем кокосовым маслом (его следует растопить).

Овощи и зелень

Тертый кабачок заменяем тертой морковью

Тыква заменяется кабачком или цуккини

Красный лук заменяем на белый лук

Базилик заменяем кинзой или петрушкой

Кейл заменяем на салат ромэн либо цикорий, либо шпинат

Свежий чеснок заменяем на чесночный порошок (в пропорции 2:1)

Физалис заменяем клюквой, изюмом или сушеной вишней

Яблочное пюре заменяем банановым, пюре из печеной тыквы, также подойдет пюре из батата или моркови.

Специи и соусы

Соевый соус заменяем на тамари

Соус Hoisin заменяем на соус барбекю

Рыбный соус заменяем на соевый соус или тамари

Сакэ заменяем на мирин

Каперсы заменяем на рубленые оливки

Уксус, указанный в рецепте, заменяем на любой уксус, кроме бальзамического.

Сохраните себе эту полезную памятку. Она пригодится, когда вы решите порадовать своих близких и приготовить что-нибудь вкусненькое. Вдруг в этот момент на вашей кухне не окажется необходимого продукта? Но теперь вам не стоит волноваться из-за подобных пустяков.

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