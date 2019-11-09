Как справиться с шумом и беспорядком в классе

Вы наверняка тоже замечали, что некоторых учителей дети слушают без возражений, а других не воспринимают вовсе. Кому-то нужно лишь сделать замечание спокойным голосом, и в классе наступает тишина, а другим приходится кричать во все горло, но даже это часто не работает. В чем же дело, как успокоить шумный класс? Этим вопросом часто задаются начинающие педагоги.

Как выглядит шумный класс?

Нужно отметить, что шумный класс – это даже хорошо, рабочий шум благоприятнее влияет на учебу, чем абсолютная тишина. Мы говорим не об этом, а о ситуации, когда все дети ведут себя сверхактивно, не реагируют на замечания, кричат, постоянно двигаются и провоцируют друг друга и преподавателя. В такой ситуации у любого педагога, независимо от опыта и самообладания, появится вопрос, как успокоить детей на уроке.

Шумный класс не ведет себя по-разному, для него всегда характерны невнимательность, суетливость в движениях и высказываниях. Дети почти всегда не доводят дело до конца, даже если оно им интересно. Если такое поведение вам знакомо, следует знать, как наладить дисциплину в классе. Будьте аккуратны, ведь в педагогов из-за того, что не получается наладить дисциплину в классе, наступает эмоциональное выгорание, но об этом подробней тут hedclub.com/ru/article/id=110

Профессиональные приемы учителей – это нужно знать каждому

Конечно, проще всего установить дисциплину, когда вы только пришли преподавать. С вероятностью 90% ученики захотят проверить ваши границы и прочность, определить, что можно и нельзя сделать на уроке. Ваша задача выявить, в какие моменты ученики особенно расходятся, начинаю выкрикивать ответы, шутят, переговариваются, есть ли у них заводила, или это общая линия поведения.

Теперь расскажем приемы поддержания дисциплины на уроке. Очень важно сразу же проявить себя и продемонстрировать характер, с первых уроков. Потом это сделать будет сложно.

Приучайте детей слушать до конца вас и друг друга и отвечать только тогда, когда им задали вопрос. Молодые учителя часто допускают эту ошибку, они стараются быть с детьми на одной волне, вступают в дискуссии с теми, кто перебивает и выкрикивает с места. Тут нужно проявить твердость: говорите только с теми, кто поднял руку, высказывания остальных игнорируйте, даже если ответ правильный. Даже если в классе было очень шумно, сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь на провокацию и не кричите в ответ. Не можете переговорить учеников – просто замолчите. Постарайтесь подружиться со школьниками, но соблюдайте субординацию. Будьте внимательны и дружелюбны, старайтесь уделить внимание каждому ученику и заинтересовать детей. Можно попросить их самих составить правила для урока и написать список на ватмане. Ватман повесить на видное место и договориться следовать правилам. Так дети будут чувствовать ответственность за свое поведение на уроке. Не угрожайте школьникам. Не надо сразу обещать поставить двойку, вызвать родителей и отвести к директору – это оттолкнет учеников от вас. Но если пригрозили провести контрольную завтра, то проводите, нужно обязательно выполнять обещанное. Поощрений это тоже касается, такое поведение поможет вам приобрести авторитет. Ваша задача – выявить самых активных нарушителей дисциплины, которые провоцируют остальных учеников и уделять им больше внимания. Очевидно, что у них много энергии, поэтому ее нужно направить в нужное русло. Попробуйте задействовать таких школьников в организации урока или внеклассного занятия, чаще общаться с ними, просить помощи. Но не нужно давать большую нагрузку, это даст обратный эффект. Очень хороший, но сложный и опасный прием – посмеяться над зачинщиками шума. Но делать это нужно аккуратно, нельзя принизить достоинство ребенка или обидеть его. Это не только скажется на его дальнейшей жизни, но и добавит вам проблем. Если мягко посмеяться над поведением активных учеников, то они не захотят больше быть в центре внимания таким образом. Отходите от привычного сухого повествования. Старайтесь разнообразить уроки, если детям будет интересно, вопрос как держать дисциплину на уроке перестанет быть актуальным. Пробуйте проводить короткие интерактивные игры, приводить живые примеры, использовать современный сторителлинг. Это создание персонажей и короткой истории о них, что способствует пониманию сложных тем. Подойдет для таких дисциплин как право, человек и общество, можно интерпретировать для литературы и других гуманитарных наук. Детям станет понятно и интересно, они будут заняты, и желание срывать урок отпадет. Говоря на тему дисциплина на уроке и как ее добиваться, все советы сводятся к двум пунктам: сохраняйте спокойствие и придумывайте интересные развлечения и методы. Например, можно ввести накопительную систему. Оценки за урок выставлять не сразу, а в конце занятия. А за ответы начислять баллы, которые потом определяют оценку. Так класс будет в тонусе все 45 минут.

Еще можно в начале урока говорить цель, а в конце – подводить итоги и хвалить тех, кто хорошо себя проявил. Быстрый фидбэк поможет расположить к себе учеников.

Напоследок несколько не типичных приемов, как организовать дисциплину на уроке с первого раза. Попробуйте сделать то, чего не делают на других занятиях – проведите урок на свежем воздухе, в формате театрального представления или в стиле прошлых веков. Детям нравится все необычное.

Попробуйте предложить детям поспать 3 минуты в начале урока. Это обычно успокаивает даже самых шумных.

Если класс активный, можно попробовать упражнения из психологии. Каждый урок просите детей сделать что-то с закрытыми глазами – придумать что либо, или нарисовать. Тут требуется максимальная концентрация, и дети точно отвлекутся.

Можно изучить все методические рекомендации молодому учителю начальных классов, и все равно сталкиваться с проблемами. Помните, что дисциплина на уроке начинается с поведения и дисциплины учителя.