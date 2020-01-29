Как помочь ребенку быстро выучить таблицу умножения

Насущная проблема мам, пап, бабушек и дедушек всех школьников – помощь своим чадам в познании таблицы умножения. Но не всегда удается справиться с этой проблемой быстро и качественно. Попробуем понять, как облегчить родителям жизнь и сохранить нервную систему в порядке.

Если и вам пришлось столкнуться с проблемой изучения данной таблицы с сыном или дочкой, то вы прекрасно знаете, как это сложно сделать. Когда на лето учитель задал школьнику познать азы математики, то родители сначала хватаются за голову и начинают паниковать. Ведь для того, чтобы выполнить домашнее задание, нужно потратить много времени и сил, всегда возникают непредвиденные проблемы. Перелопатив множество литературы, страниц в интернете, переговорив с учителем и другими родителями, можно узнать, как быстро выучить таблицу умножения.

Основные правила обучения

Вначале успокойтесь, перестаньте паниковать, ведь все мы в свое время учили таблицу умножения, никто после этого не умер. Вспомните себя в тот момент, когда вы получали новые знания и те чувства, которые при этом испытывали, поставьте себя на место ребенка. Наберитесь терпения. Ребенок лучше воспринимает новые знания, когда вы спокойны. Возьмите тетрадь с таблицей умножения или распечатайте ее из интернета, начинайте с простых занятий.

После первого класса ребенок уже знает состав чисел и легко сможет запомнить первые столбики. Учите по одному столбику в день, ежедневно повторяя уже пройденные этапы. Каждый день в последующем столбце, который только собираетесь учить, закрашивайте ярким маркером те примеры, что встречались раньше. Объясните ребенку, что правила перемены мест действуют не только в сумме (в сложении), но и в произведении (в умножении). Сначала учите каждый столбец по порядку и когда освоите урок, переходите к обучению в разброс. Расскажите, что умножение – это то, сколько раз взято какое-то число. Например, 2х3 – это тройка, взятая два раза. Так ребенку будет легче понять все азы этого процесса.

Всегда имеются примеры, которые легче запомнить. Например, умножение на 1, 2, 10.

Объясните школьнику, что если он знает какой-то ответ, то всегда может отнять или прибавить то число, столбец, который вы учите. Например, 5х9 – это 5х10-5. Показывайте сыну или дочери каждый день таблицу с выделенными примерами, ребенок будет понимать, что учить остается все меньше, так как остальное он уже освоил. Например, когда вы учите таблицу на 8, у вас остается выучить всего 3 примера (8х8, 8х9 и 8х10), а когда на 9, то только два (9х9 и 9х10). Такой прием очень мотивирует детей, и они с большим рвением хотят завершить процесс обучения.

Выучив все столбцы, не забывайте ежедневно повторять по несколько примеров в день. Когда идете вместе в магазин или по дороге из парка аттракционов, спрашивайте таблицу умножения. Так у ребенка будет возможность лучше запомнить материал без какого-либо напряжения.

Не оставляйте занятия на последний день

Таблицу удобнее начать постигать заранее, на летних каникулах, когда нет учебных занятий. Ребенок много отдыхает и успевает соскучиться по школе.