Грецкие орехи помогают снизить артериальное давление

Ученые из Университета штата Пенсильвания в США выяснили, что снизить артериальное давление помогут грецкие орехи. Рацион с орехами эффективно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Академики провели эксперимент с участием 45 человек в возрасте от 30 до 65 лет. Все они имели лишний вес или симптомы ожирения. В итоге экспериментов выяснилось, что у людей, страдающих гипертонией, регулярное употребление грецких орехов способствует нормализации артериального давления.

Польза от употребления грецких орехов известна: они помогают перенести простудные заболевания, улучшают кровоток и благоприятно действуют на сердечную мышцу. Грецкий орех содержит множество витаминов, ненасыщенные жирные кислоты омега 3 и омега 6, марганец, фосфор, калий, йод, магний и селен. Благодаря грецким орехам можно значительно снизить риск развития колоректального рака.

Во время проведения опытов животные получали 7-10,5 процента калорий из грецких орехов. Эксперты заметили, что на самцов этот продукт питания производил наиболее мощный эффект. Таким образом, у животных развивалось в 2,3 раза меньше раковых опухолей, если они употребляли грецкие орехи в количестве, эквивалентном человеческой порции в 30 граммов.

Проведенные анализы показали, что в грецких орехах присутствуют особые вещества, включая также и омега-3 жирные кислоты, которые могут защитить мозг от многих негативно воздействующих факторов. Поэтому, как утверждают ученые, мы можем уверенно называть эти орехи продуктами, предотвращающими появление болезни Альцгеймера.

Помимо этого, они содержат в себе всевозможные антиоксиданты и прочие вещества, которые помогают бороться с воспалительными процессами, вызывающими отмирание клеток, и со стрессом. По мнению специалистов, проводивших эти эксперименты, первое место по охране организма от разрушительного действия окислительного стресса грецкий орех разделяет только с ягодами черники.

Также исследователи выяснили, что грецкие орехи приносят колоссальную пользу здоровью сосудов и сердца. Они обладают таким эффектом благодаря тому, что содержат очень большое количество антиоксидантов. Ученые утверждают, что антиоксидантный потенциал этих плодов в 15 раз больше, чем у витамина Е.

Более того, ни один из известных сегодня видов орехов не содержит такое большое количество полезных для организма человека веществ, подчеркнули авторы исследования.

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