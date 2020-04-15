Диетолог рассказал, зачем есть сливочное масло

Вокруг сливочного масла циркулирует много мифов, в том числе о том, что его потребление повышает холестерин в крови и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. О том, почему сливочного масла бояться не стоит, корреспонденту «Росбалта» рассказала петербургский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

«Повышенный холестерин — это главная страшилка XX века, еще недавно врачи видели прямую связь между уровнем холестерина в крови и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Но все не так просто. Если у вас повышен холестерин, повышены маркеры воспаления и вдобавок вы ведете малоподвижный образ жизни и пьете мало воды, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и правда высок», — отмечает диетолог.

Однако, по ее словам, сам уровень холестерина не может говорить о предрасположенности к заболеванию, так как важно соотношение «хорошего» холестерина — липопротеинов высокой плотности — и «плохого» — липопротеинов низкой плотности. Хороший помогает выводить жиры из организма, второй — наоборот.

«Часто у людей с ожирением уровень холестерина может быть даже пониженным. Однако нужно понимать, что сам по себе холестерин играет в организме важную роль — он входит в состав мембран клеток, из него синтезируются стероидные гормоны и желчные кислоты. Организм вырабатывает 80% холестерина, остальные 20% просит из пищи», — говорит Инна Кононенко.

Диетолог рекомендует не бояться насыщенных жиров, в том числе сливочного масла. Однако употреблять его нужно правильно — в день не более грамма жира на килограмм веса. Половина этой нормы должна приходиться на жиры растительного происхождения (орехи, авокадо), остальные — на животные жиры, которые также есть в яйцах, мясе и рыбе. К примеру, если вы съели кусок свинины, от сливочного масла уже лучше отказаться.

«Но утром в кашу добавлять масло обязательно — тогда углеводы будут всасываться медленнее и меньше повысят уровень сахара в крови. Вы дольше будете ощущать сытость», — отмечает диетолог.

В то же время жарить на сливочном масле не стоит — для этих целей лучше выбрать топленое масло.

«Топленое масло получают путем удаления из сливочного масла излишков жидкости, молочного сахара и белков. Конечный продукт почти не содержит воды — это молочный жир с витаминами А, E и D. В нем присутствуют короткоцепочечные жирные кислоты — бутираты, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике. Они стимулируют работу пищеварительной системы и укрепляют стенки внутренних органов. Также оно повышает активность ферментов печени и обмен веществ идет быстрее, не повышая уровень холестерина», — утверждает Инна Кононенко.

Среди остальных плюсов топленого масла — содержание линолевой кислоты, которая борется с жировыми отложениями, повышенным артериальным давлением и снижает риск онкологии.

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