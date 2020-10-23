Блюдо без чеснока, как машина без колеса! Какой чеснок полезнее – свежий или термически обработанный?

В Китае широко распространена пословица: «Блюдо без чеснока, как машина без колеса». Какими свойствами обладает чеснок? И как лучше его употреблять — в свежем виде или приготовленном? Давайте разберемся.

Какое влияние оказывает чеснок на организм?

Согласно положениям традиционной китайской медицины, чеснок способствует устранению застоев и выведению токсинов, улучшает работу селезенки и желудка, а также обладает антисептическими свойствами. Чеснок часто упоминается в трудах, посвященных, китайской медицине. Например, известные врачи Сунь Сымяо и Ли Шичжэнь выявили роль чеснока в лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Однако и современные медицинские исследования показывают, что чеснок очень полезен для человеческого организма. Данное растение обладает следующими функциями:

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

По данным современных медицинских исследований, чеснок содержит не только минералы, витамины и клетчатку, присущие обычным овощам, но и особый лечебный компонент — аллицин, который обладает антисептическими и дезинфицирующими свойствами, помогает контролировать содержание липидов в крови, способствует профилактике онкологических заболеваний.

Профилактика рака

В чесноке также содержится определенное количество селена, который ускоряет выработку перекисных соединений, подавляет образование раковых клеток и оказывает вспомогательную роль при профилактике рака.

Выведение токсинов

Аллицин убивает хеликобактер пилори и другие бактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, данное вещество способствует выведению токсинов из кишечника, стимулирует регенерацию слизистой оболочки желудка, повышает аппетит и ускоряет пищеварение.

Нормализация работы печени

Чеснок содержит глутатионпероксидазу, которая играет важную роль в поддержании нормальной работы печени. Регулярное употребление чеснока защищает клетки печени от негативного влияния на организм извне.

Какой чеснок полезнее: свежий или термически обработанный?

Пищевая ценность чеснока очень высока. Однако, если употреблять его неправильно, все полезные свойства данного растения теряются. На что же тогда следует обратить внимание?

Лучше есть чеснок в свежем виде

Как говорилось выше, аллицин, содержащийся в чесноке, обладает антисептическими и противораковыми свойствами и защищает кровеносные сосуды. Однако образование данного вещества зависит от аллиина. В процессе разрезания или выдавливания чеснока разрушается его клеточная оболочка, в результате чего происходит реакция аллиина и аллииназы, и под влиянием кислорода образуется аллицин.

Важно отметить, что аллицин разрушается при температуре выше 50 градусов. Поэтому для того, чтобы получить как можно больше полезных свойств из чеснока, лучше измельчить его в пасту и оставить примерно на 15 минут, чтобы произошла выработка аллицина. Не рекомендуется класть в блюдо целые зубчики чеснока.

Если чеснок слишком ядреный, можно некоторое время подержать его в горячей воде или смешать с медом. Дело в том, что мед содержит большое количество витамина В1, который в сочетании с аллицином образует аллитиамин, оказывающий благотворное воздействие на печень. Кроме того, мед снижает горечь чеснока. Данный метод стоит попробовать людям, которые не любят чеснок.

Жареный чеснок может негативно сказаться на здоровье

При жарке чеснока аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в нем, образуют акриламид. Данное вещество является канцерогеном и повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Поэтому лучше уменьшить количество блюд, в которые кладется чеснок, жаренный в масле.

Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но cпособствует сохранению аллицина и уменьшит образование акриламида.

Норма употребления чеснока — три зубчика в день

Аллицин, содержащийся в свежем чесноке, обладает множеством полезных свойств, но он также может вызвать раздражение. Чрезмерное употребление чеснока будет стимулировать работу желудочно-кишечного тракта и вызывать дискомфорт в желудке. Особое внимание следует обратить людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями, так как употребление большого количества чеснока может привести к обострению. В целом, для того, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье, следует употреблять не более трех зубчиков чеснока в день.

При покупке чеснока следует обратить внимание на следующие признаки: шелуха должна быть фиолетовой, головки — крупными, зубчиков — немного, запах — острым. Тогда чеснок будет не только вкусным, но и максимально полезным.

Источник