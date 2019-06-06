6 натуральных рецептов для очищения кишечника и выведения токсинов
Это ещё и вкусно!
У многих людей есть проблемы с пищеварением. Если у вас запоры или другие нарушения, вам просто необходимо почистить кишечник.
Именно через кишечник в организм поступают питательные вещества. Там живут миллиарды бактерий, которые способствуют их усвоению. Но если тело не избавляется от отходов регулярно, в кишечнике начинают скапливаться токсины, которые потом попадают в кровь.
Надо ли говорить, чем это чревато для здоровья?
Вот 6 натуральных рецептов, чтобы очистить кишечник от токсинов:
1. Солёная вода.
Это самый дешёвый и простой рецепт. Соль способствует сокращению мышц пищеварительного тракта и стимулирует облегчение.
- Растворите 2 ч. л. морской соли в 1 л тёплой воды.
- Добавьте лимонный сок по вкусу.
- Выпейте напиток в течение 5 минут.
- Лягте на бок и помассируйте живот.
- Помассируйте с другой стороны.
- Сходите в туалет.
Это очищение можно делать каждые несколько недель — не чаще, иначе нарушится баланс электролитов.
2. Алоэ вера.
Алоэ вера — одно из лучших очищающих средств, обладающее ощелачивающими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, оно понижает сахар крови и холестерин.
- Добавьте 1–2 ч. л. геля алоэ в овощной или фруктовый сок.
- Если вам не нужен вкус, просто добавьте его в воду.
3. Лимон с имбирём.
Имбирь — мощное очищающее средство, которое заодно разгоняет обмен веществ, а лимон обладает мочегонным действием, что способствует детоксу.
- Добавьте сок половины лимона в 350 мл воды.
- Потрите туда немного имбиря.
- Пейте натощак.
4. Лимонная вода.
Лимон обладает массой преимуществ: освежает дыхание, восстанавливает pH-баланс, способствует восстановлению клеток, очищает печень и улучшает пищеварение. Подходит он и для очистки кишечника.
- Добавьте сок половины лимона в 250 мл воды.
- Перемешайте и пейте.
5. Льняное семя.
Льняное семя понижает уровень сахара и холестерина в крови, а также способствует выведению слизи и паразитов из кишечника. Это очищение рассчитано на месяц.
- Добавьте 1 ч. л. льняных семян на стакан воды и варите до клейкости.
- Процедите и пейте перед завтраком.
- Продолжайте ежедневно в течение месяца.
- Завтракайте как обычно, но ешьте больше овощей и фруктов.
Льняное семя обладает слабительным эффектом, так что будьте готовы чаще ходить в туалет. Это поможет вам быстрее избавиться от токсинов.
6. Зелёный сок.
Этот напиток состоит всего из трёх ингредиентов: яблок, шпината и петрушки (по желанию). Яблоко придаёт соку сладости, а минеральные соли дают слабительный эффект. Щавелевая кислота в составе шпината усиливает слабительное действие.
- Измельчите в блендере 180 г молодого шпината и 3 зелёных яблока.
- Добавьте 2 горсти петрушки (по желанию).
- Пейте по стакану каждые 4 часа.
А какие средства используете вы?