6 натуральных рецептов для очищения кишечника и выведения токсинов

Это ещё и вкусно!

У многих людей есть проблемы с пищеварением. Если у вас запоры или другие нарушения, вам просто необходимо почистить кишечник.

Именно через кишечник в организм поступают питательные вещества. Там живут миллиарды бактерий, которые способствуют их усвоению. Но если тело не избавляется от отходов регулярно, в кишечнике начинают скапливаться токсины, которые потом попадают в кровь.

Надо ли говорить, чем это чревато для здоровья?

Вот 6 натуральных рецептов, чтобы очистить кишечник от токсинов:

1. Солёная вода.

Это самый дешёвый и простой рецепт. Соль способствует сокращению мышц пищеварительного тракта и стимулирует облегчение.

Растворите 2 ч. л. морской соли в 1 л тёплой воды.

Добавьте лимонный сок по вкусу.

Выпейте напиток в течение 5 минут.

Лягте на бок и помассируйте живот.

Помассируйте с другой стороны.

Сходите в туалет.

Это очищение можно делать каждые несколько недель — не чаще, иначе нарушится баланс электролитов.

2. Алоэ вера.

Алоэ вера — одно из лучших очищающих средств, обладающее ощелачивающими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, оно понижает сахар крови и холестерин.

Добавьте 1–2 ч. л. геля алоэ в овощной или фруктовый сок.

Если вам не нужен вкус, просто добавьте его в воду.

3. Лимон с имбирём.

Имбирь — мощное очищающее средство, которое заодно разгоняет обмен веществ, а лимон обладает мочегонным действием, что способствует детоксу.

Добавьте сок половины лимона в 350 мл воды.

Потрите туда немного имбиря.

Пейте натощак.

4. Лимонная вода.

Лимон обладает массой преимуществ: освежает дыхание, восстанавливает pH-баланс, способствует восстановлению клеток, очищает печень и улучшает пищеварение. Подходит он и для очистки кишечника.

Добавьте сок половины лимона в 250 мл воды.

Перемешайте и пейте.

5. Льняное семя.

Льняное семя понижает уровень сахара и холестерина в крови, а также способствует выведению слизи и паразитов из кишечника. Это очищение рассчитано на месяц.

Добавьте 1 ч. л. льняных семян на стакан воды и варите до клейкости.

Процедите и пейте перед завтраком.

Продолжайте ежедневно в течение месяца.

Завтракайте как обычно, но ешьте больше овощей и фруктов.

Льняное семя обладает слабительным эффектом, так что будьте готовы чаще ходить в туалет. Это поможет вам быстрее избавиться от токсинов.

6. Зелёный сок.

Этот напиток состоит всего из трёх ингредиентов: яблок, шпината и петрушки (по желанию). Яблоко придаёт соку сладости, а минеральные соли дают слабительный эффект. Щавелевая кислота в составе шпината усиливает слабительное действие.

Измельчите в блендере 180 г молодого шпината и 3 зелёных яблока.

Добавьте 2 горсти петрушки (по желанию).

Пейте по стакану каждые 4 часа.

А какие средства используете вы?

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