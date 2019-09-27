5 городов для уютного зимнего отдыха

Когда лето закончилось (по крайней мере, в Северном полушарии), настало время подумать о зимнем отдыхе. Когда дни становятся короче и погода — холоднее, многие города меняют свой характер: это кафе с запотевшими окнами кажется уютным; этот пивной бар выглядит теплым и дружелюбным; этот музей становится хорошей альтернативой прогулкам под дождем. Представляем Топ-5 самых уютных городов для путешествий зимой.

Бамберг, Германия

Бамберг — это маленький европейский городок, расположенный в Северной Баварии. Он был построен на семи холмах у слияния рек Регниц и Рейн в 1007 году императором Священной Римской империи Генрихом II, который хотел, чтобы это место стало «Римом Франконии».

Весь центр Бамберга, от извилистых улочек до замка, собора и множества древних мостов, перекинутых через реки, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а многие из зданий появились еще при Генрихе II. Это делает его одним из немногих практически нетронутых средневековых городских центров в современном мире.

Это идеальное место для прогулок. Улицы петляют туда-сюда, притоки двух рек появляются и исчезают, протекая под домами и вдоль переулков, а маленькие ворота ведут в тихие дворы или сады.

Лукка, Италия

Этот город в Тоскане не хочет, чтобы вы уезжали, судя по пятиметровым толстым стенам, которые окружают Лукку. Все здесь источает изысканность и вкус, от крошечной традиционной траттории (итальянского ресторана) до архитектурных шедевров эпохи Возрождения. Кроме того, Лукка — это место рождения великого оперного композитора Джакомо Пуччини.

Главная площадь освещается ночью в холодное время года, и это позволяет насладиться великолепными формами и цветами зданий. Интересно, что на площадь можно попасть только через одни арочные ворота.

Лукка имеет ряд впечатляющих зданий, построенных в период с 1100-х по 1600-е годы. После Венеции, это был самый большой город-государство на полуострове, поэтому он нуждался в кафедральном соборе, резиденции герцога, церквях, дворцах, садах и всех других строениях, которые такое место должно иметь.

Когда вы находитесь в Тоскане, делайте то, что делают тосканцы: а именно, ешьте и пейте лучшие блюда и вина, которые вообще возможно найти в этом мире.

Люцерн, Швейцария

Если вы хотите совместить свой городской отдых с зимними видами спорта, почему бы не отправиться в Люцерн? Из города можно легко добраться на общественном транспорте до 24 горнолыжных курортов. Однако рассмотрим подробнее другие достопримечательности.

Это также Город культуры, где сочетается традиционное и альтернативное искусство, а музыка и театр играют большую роль. Ближе к концу зимы — конец февраля и начало марта — в Люцерне проходит захватывающий карнавал, известный как Fasnacht. Парады, маскарады, музыка, танцы и общее празднование продолжаются днями и ночами, потому что люди празднуют окончание зимы и приход весны.

В целом, это прекрасное место, чтобы провести уютный отпуск. Оденьтесь потеплее и совершите прогулку на лодке по озеру, чтобы увидеть город с воды. Прогуляйтесь по магазинам вдоль великолепного Rathausquai. Пройдитесь по элегантным улицам, освещенным тысячами сказочных огней. И все это есть в городе, который большинству людей и в голову не придет посетить. Это может быть вашим маленьким секретом.

Оксфорд, Англия

Когда студенты заняты учебой, а туристов и гидов на улицах становится меньше, Оксфорд может быть прекрасным местом для путешествий. Поэт Мэтью Арнольд назвал его городом «мечтающих шпилей». Прогуляйтесь по одному из дворов колледжей, чтобы прочувствовать всю силу науки и знаний, которая копится здесь веками.

Брашов, Румыния

Брашов — это небольшой университетский городок, расположенный в центре Румынии, что означает, что он может стать хорошей отправной точкой для изучения страны. Он находится недалеко от легендарного замка Бран.

Чтобы понять, что такое Брашов, можно вспомнить все стереотипы об европейских городках: церковные шпили, красные крыши, узкие мощеные улочки, читающие газеты люди у кафе, холмы, покрытые деревьями… Да, все это здесь можно увидеть.

Обязательно посетите Страду Сфори — самую узкую улицу в Румынии и одну из самых узких в Европе!

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