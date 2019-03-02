Йельские ученые разгадали тайну счастливой любви

«Общаться друг с другом, уважать и поддерживать, не критиковать, уметь прощать, иметь отличный секс и воспринимать жизнь с юмором — для хороших отношений важно все. Однако в итоге решающее значение, кажется, играет нечто более простое, а именно гены», — пишет немецкий таблоид Bild.

«В рамках нового исследования ученые Йельского университета опросили 178 состоящих в браке партнеров (от 37 до 90 лет) о чувствах, испытываемых ими в отношениях, а именно о счастье, удовлетворенности и желании быть в безопасности», — сообщает издание.

Затем ученые взяли у участников анализ слюны и обнаружили, что «наиболее счастливыми оказались партнеры с определенной комбинацией рецепторов гормонов».

Речь идет об окситоцине, так называемом гормоне любви и нежности. «Окситоцин провоцирует схватки у беременных, а также выделятся во время оргазма, уменьшает стресс и кровяное давление, — поясняет Bild. — Рецептор OXTR rs53576, отвечающий за усвоение организмом образующегося в гипофизе гормона, существует в трех вариантах: GG, AG или AA. (…) Ученые установили: долгий и счастливый брак чаще характерен для людей с GG-генотипом».

При этом, по словам ученых, в отношениях достаточно одного партнера, который обладал бы таким вариантом рецепторов.

«Получается, чтобы брак был удачным, достаточно, чтобы эмоционально стабильным «якорем» счастья в отношениях был лишь один партнер», — резюмирует Bild.

Корреспондент | Bild

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