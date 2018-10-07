Виды голода: как их побороть

Иногда мы хотим есть вовсе не по той причине, что нуждаемся в пище. У голода существует несколько видов, которые легко спутать с реальной потребностью. Но как их выявить и побороть?

Визуальный

Вы когда-нибудь замечали, как просыпается аппетит при просмотре «вкусных» фотографий в Интернете? Вот это чувство и есть мнимое. Переключитесь на другие снимки, тогда желание поесть отпустит.

Обонятельный

Проходите мимо булочной и ощущаете этот волшебный аромат выпечки? Вы не одиноки. А заведение так и манит запахом. Проходите мимо или обходите подобные места стороной, чтобы избежать соблазнов.

Созерцательный

Монотонная работа или просмотр фильмов просто настраивают на то, чтобы похрустеть чипсами или другими снеками. Но не стоит так делать, потому что в реальности вы не голодны. Переключите все внимание на то дело, которым занимаетесь в данный момент.

Звуковой

Как прекрасно хрустят наггетсы или открывается упаковка печенья. Этот звук так и манит переключиться на еду. А попробуйте включить любимую музыку, тогда вы забудете о своем сиюминутном желании.

Требующий графика

Вроде бы, занятие неплохое – питание по расписанию. Однако не всегда мы успеваем проголодаться к назначенному часу. Лучше ориентироваться на свои потребности, а не на график.

Вкусовой

Обычно такая реакция бывает на сладости. Вы как будто ощущаете их вкус во рту, поэтому так и тянет полакомиться. Впрочем, можете себе позволить. Правда, выберите минимальную порцию.

Стрессовый

Стресс отлично провоцирует аппетит. Причем в такие моменты всегда хочется есть вредную пищу. Стоит присесть и немного отдохнуть, выпить стакан воды. После этого подобные мысли вас покинут.

Эмоциональный

Соскучились по бабушкиным пирожкам или маминой хрустящей курочке? Это просто приятные эмоции, которых в настоящий момент вам не хватает. Проблема решается просто – найдите интересное занятие, чтобы получить заряд энергии.

Результат скуки

Если скучно, то время, конечно же, можно занять каким-нибудь вкусненьким блюдом. Стоп! А вы вспомнили, сколько интересных вещей в мире? Развлечения, чтение, общение с друзьями, пусть и по телефону! Найдите занятие и гоните мысли о еде.

А какой вид голода чаще всего испытываете вы? Расскажите о ложных потребностях друзьям – сделайте репост!

Источник