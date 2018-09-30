В Госдуме предложили ввести запрет на продажу в школах чипсов и газировки

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить в школах продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах.

По его мнению, не зная о вреде этих продуктов, ребенок ест их и «подсаживается на сахар». Огуль предлагает расширить ассортимент школьных столовых соками, фруктами, овощами и молочными продуктами. В качестве допустимых сладостей он предлагает продавать мармелад и зефир.

Помимо этого он обеспокоен проблемой детского ожирения. По мнению депутата, культура потребления вредных продуктов идет из семьи. Ранее запретить покупать сладости российским детям предлагал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, государству следует ограничить продажу сладостей тем, кто не достиг 14-летнего возраста.

Отметим, что Минздрав в апреле говорил о возможности введения акциза на сладкие напитки с высоким содержанием добавленных простых сахаров. Как отмечали представители ведомства, эта мера уже реализована в ряде стран мира. Ранее в Минздраве предложили маркировать продукты, которые отвечают здоровому образу жизни.

Соль, сахар и трансжиры являются основными компонентами продуктов питания, от употребления которых россияне страдают ожирением и прочими болезнями. Заметим, что борьба с ожирением крайне актуальна в современном мире, поскольку, согласно выводам ученых, даже небольшое превышение «нормального» веса может привести к ранней смерти.

Поводом для таких заявлений стали результаты исследования, в рамках которого были обработаны данные о пациентах из разных частей света. Как показал их анализ, полные люди живут меньше, чем те, чей вес находится в пределах нормы.

Как подсчитали исследователи, за последние 40 лет число людей с ожирением выросло более чем в 6 раз. По мнению экспертов, если с этим явлением не бороться, то уже через 10 лет от ожирения будут страдать 18% мужчин по всему миру, а доля женщин превысит 21%.

Одной из основных причин глобального ожирения эксперты называют популярность фастфуда. Как недавно выяснили исследователи, употребление картофеля фри, бургеров и прочего фастфуда заставляет иммунную систему работать в режиме «чрезвычайного положения».

Оксана Цветкова

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