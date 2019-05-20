В чем польза и возможный вред кураги
Привлекающий глаз, порождающий желание почувствовать своеобразный вкус, ароматную вязкость вяленый плод абрикоса, содержит многообразие ценных компонентов.
Микроэлементы
- Калий
- Кальций
- Магний
- Железо
Витамины
- С, А, К, Е, С, группы В
- Тиамин
- Ниацин
- Рибофлавин
А также
- Пектин
- Каротиноиды
- Протеины
- Глюкозу, фруктозу, сахарозу
- Жиры — 0,33-0,4г
Кислоты
- Фолиевую
- Никотиновую
- Пантотеновую
Калорийность сухофрукта: 215-240 ккал/100г
Употреблять его нужно по 5-8 плодов и лучше до 16 часов, чтобы полноценно усвоились полезные вещества.
Это не просто лакомый плод, с полезными составляющими: природа наделила его замечательными свойствами, которые, несомненно, пригодятся практически каждому из нас.
15 полезных качеств кураги
- Детоксикация организма
Являясь отменным антиоксидантом, фрукт выводит радионуклиды, токсины, шлаки. Может послужить натуральным средством профилактики злокачественных новообразований.
- Лечение анемии
Будучи источником железа, участвующего в продуцировании гемоглобина, плод рекомендован для терапии самого недуга и его последствий.
- Оздоровление сердца
Благодаря содержанию калия и других составляющих:
- Регулируется водный баланс.
- Улучшаются функции сердечно-сосудистой системы.
- Проявляется позитивное воздействие при наличии приступов тахикардии.
- Стенки сосудов приобретают эластичность.
- Профилактика сосудистых патологий
- Снижается уровень «плохого» холестерина, тем самым предупреждается развитие атеросклероза, уменьшаются риски ишемии, инсульта.
- Понижается давление.
- Отмечается противотромбозное воздействие, а значит, плод можно успешно применять при лечении варикоза вен на ногах в качестве профилактики тромбобразования.
- Здоровье глаз
Известно, что витамин А улучшает зрение. Кроме того, его антиоксидантные способности выражаются в поглощении свободных радикалов, влияющих на появление процессов клеточной мутации, в том числе в тканях глаз. Что в свою очередь провоцирует развитие катаракты, симптомы заболевания изложены по этой ссылке.
- Помощь при болезнях дыхательных органов
Регулярное употребление кураги рекомендовано при бронхитах, а также с осторожностью можно попробовать астматикам. Компоненты, входящие в состав фрукта облегчают симптоматику.
- Нормализация эндокринных функций, укрепление иммунитета
Сушеные абрикосы, благодаря содержанию йода, благотворно влияют на функции щитовидной железы.
Нормализуют функционирование других эндокринных желез.
- Стимуляция органов ЖКТ
Активизируется пищеварение.
Содержащаяся в сухофрукте щелочь, вступая в химическую реакцию с желудочным соком, нормализует кислотный баланс. При гастрите с повышенной кислотностью рекомендуем использовать специальную диету.
Пектин и клетчатка, имеющиеся в значительном количестве, способствуют легкому послаблению, регулярной эвакуации продуктов жизнедеятельности организма.
- Оздоровление мочеполовой системы
Активация кишечника стимулирует приток крови в малый таз, что оказывает позитивное воздействие на соответствующие органы, мочеполовую сферу.
Плод обладает мочегонным эффектом. Содействует облегчению урологических, почечных заболеваний.
- Гостинчик для диабетиков
Этим сухофруктом могут полакомиться (ограниченно) даже диабетики. Легко усваиваемые глюкоза с фруктозой не поднимают показатели инсулина.
- Поддержка организма при простудных, вирусных заболеваниях, в послеоперационный период
Нами уже рассказывалось, чем лечить грипп, как вылечить насморк. В дополнение к изложенным рекомендациям, предлагайте заболевшему съесть несколько этих сухофруктов. Но лучше сделать витаминизированный напиток из кураги с добавлением меда. Он утолит жажду и облегчит состояние лихорадки, даст организму важные вещества.
Курага помогает восстановлению после операционных вмешательств, восполняет затраты железа. Уменьшает негативное воздействие антибиотиков.
О появлении супербактерий, устойчивых к антибиотикам и связанных с этим серьезных проблем для человечества, а также о том, как их решает ВОЗ и что может сделать каждый из нас, — можно прочитать в этой статье.
Кроме вышеназванных качеств продукта, способного облегчить болезненные состояния, предотвратить риски опасных заболеваний, укрепить здоровье, как мужчин, так и женщин, отмечается еще и адресная помощь.
- Польза кураги для организма женщины
- При беременности — поможет снять спазмы, предотвратить кровотечение. Снабдит необходимыми веществами мать и младенца.
- Поможет снять воспаление при вагинальных недомоганиях.
- Рекомендован сушеный абрикос при обильных менструациях: способствует восстановлению гемоглобина.
- Обладает противоотёчными свойствами.
- Нормализует функции репродуктивной системы.
- Каротиноиды, кальций, аскорбиновая кислота помогут сохранить молодость и красоту кожных покровов, волос, ногтей. Укрепят кости, зубы.
От кураги не будет вреда при похудении. Она может послужить отменным перекусом; сладкоежкам заменит запрещенные различными диетами лакомства. Если же вы хотите строго придерживаться рационов на низких калориях, то список низкокалорийных продуктов можно найти здесь.
- Польза кураги для организма мужчины
Микроэлементы, поступающие в организм:
- Нормализуют и активизируют обменные процессы, синтез белка.
- Ускоряют рост мышечной массы.
- За счет улучшения кровообращения в малом тазу и области половых органов, происходит стимуляция яичек по продуцированию андрогенов и сперматозоидов; оказывается позитивное влияние на гормональный фон. Повышается потенция.
- Калий и магний способствуют предотвращению мышечных судорог.
- Фруктоза с глюкозой поддерживают работу мозга.
Бонус:
Молотая курага грецкий орех мед лимон принесут ощутимую пользу. Укрепят иммунную и центральную нервную системы, миокард, избавят от бессонницы.
Есть ли противопоказания?
От употребления сухофрукта следует воздержаться или угощаться в ограниченном количестве, если у вас:
- Гипотония
- Ожирение
- Аллергия
- Диабет
- Жидкий стул
- Индивидуальная непереносимость
Курага может принести вред организму
Если она приготовлена не путем вяления на солнце, либо в тени, а посредством обработки диоксидом серы, который применяют при промышленном приготовлении сухофруктов в целях ускорения сроков, борьбы с бактериями, насекомыми. Порою также применяют консерванты, пищевые добавки, иные вредные и даже опасные вещества, улучшающие товарный вид, придающие блеск, сочность.
Выбирайте сухофрукт темно-оранжевого или коричневого цвета, непрозрачный, как бы припыленный. Но не ярко-оранжевый или светло-желтый — такой плод однозначно был подвергнут обработке.
Если есть сомнения, — замочите перед употреблением на 20 минут. Неплохо заодно поинтересоваться и тем, как вывести токсины и шлаки из организма.
Надеемся, что эта статья внесет свою лепту в решение вопроса о том, как стать здоровым.