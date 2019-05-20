В чем польза и возможный вред кураги

Привлекающий глаз, порождающий желание почувствовать своеобразный вкус, ароматную вязкость вяленый плод абрикоса, содержит многообразие ценных компонентов.

Микроэлементы

Калий

Кальций

Магний

Железо

Витамины

С, А, К, Е, С, группы В

Тиамин

Ниацин

Рибофлавин

А также

Пектин

Каротиноиды

Протеины

Глюкозу, фруктозу, сахарозу

Жиры — 0,33-0,4г

Кислоты

Фолиевую

Никотиновую

Пантотеновую

Калорийность сухофрукта: 215-240 ккал/100г

Употреблять его нужно по 5-8 плодов и лучше до 16 часов, чтобы полноценно усвоились полезные вещества.

Это не просто лакомый плод, с полезными составляющими: природа наделила его замечательными свойствами, которые, несомненно, пригодятся практически каждому из нас.

15 полезных качеств кураги

Детоксикация организма

Являясь отменным антиоксидантом, фрукт выводит радионуклиды, токсины, шлаки. Может послужить натуральным средством профилактики злокачественных новообразований.

Лечение анемии

Будучи источником железа, участвующего в продуцировании гемоглобина, плод рекомендован для терапии самого недуга и его последствий.

Оздоровление сердца

Благодаря содержанию калия и других составляющих:

Регулируется водный баланс.

Улучшаются функции сердечно-сосудистой системы.

Проявляется позитивное воздействие при наличии приступов тахикардии.

Стенки сосудов приобретают эластичность.

Профилактика сосудистых патологий

Снижается уровень «плохого» холестерина, тем самым предупреждается развитие атеросклероза, уменьшаются риски ишемии, инсульта.

Понижается давление.

Отмечается противотромбозное воздействие, а значит, плод можно успешно применять при лечении варикоза вен на ногах в качестве профилактики тромбобразования.

Здоровье глаз

Известно, что витамин А улучшает зрение. Кроме того, его антиоксидантные способности выражаются в поглощении свободных радикалов, влияющих на появление процессов клеточной мутации, в том числе в тканях глаз. Что в свою очередь провоцирует развитие катаракты, симптомы заболевания изложены по этой ссылке.

Помощь при болезнях дыхательных органов

Регулярное употребление кураги рекомендовано при бронхитах, а также с осторожностью можно попробовать астматикам. Компоненты, входящие в состав фрукта облегчают симптоматику.

Нормализация эндокринных функций, укрепление иммунитета

Сушеные абрикосы, благодаря содержанию йода, благотворно влияют на функции щитовидной железы.

Нормализуют функционирование других эндокринных желез.

Стимуляция органов ЖКТ

Активизируется пищеварение.

Содержащаяся в сухофрукте щелочь, вступая в химическую реакцию с желудочным соком, нормализует кислотный баланс. При гастрите с повышенной кислотностью рекомендуем использовать специальную диету.

Пектин и клетчатка, имеющиеся в значительном количестве, способствуют легкому послаблению, регулярной эвакуации продуктов жизнедеятельности организма.

Оздоровление мочеполовой системы

Активация кишечника стимулирует приток крови в малый таз, что оказывает позитивное воздействие на соответствующие органы, мочеполовую сферу.

Плод обладает мочегонным эффектом. Содействует облегчению урологических, почечных заболеваний.

Гостинчик для диабетиков

Этим сухофруктом могут полакомиться (ограниченно) даже диабетики. Легко усваиваемые глюкоза с фруктозой не поднимают показатели инсулина.

Поддержка организма при простудных, вирусных заболеваниях, в послеоперационный период

Нами уже рассказывалось, чем лечить грипп, как вылечить насморк. В дополнение к изложенным рекомендациям, предлагайте заболевшему съесть несколько этих сухофруктов. Но лучше сделать витаминизированный напиток из кураги с добавлением меда. Он утолит жажду и облегчит состояние лихорадки, даст организму важные вещества.

Курага помогает восстановлению после операционных вмешательств, восполняет затраты железа. Уменьшает негативное воздействие антибиотиков.

О появлении супербактерий, устойчивых к антибиотикам и связанных с этим серьезных проблем для человечества, а также о том, как их решает ВОЗ и что может сделать каждый из нас, — можно прочитать в этой статье.

Кроме вышеназванных качеств продукта, способного облегчить болезненные состояния, предотвратить риски опасных заболеваний, укрепить здоровье, как мужчин, так и женщин, отмечается еще и адресная помощь.

Польза кураги для организма женщины

При беременности — поможет снять спазмы, предотвратить кровотечение. Снабдит необходимыми веществами мать и младенца.

Поможет снять воспаление при вагинальных недомоганиях.

Рекомендован сушеный абрикос при обильных менструациях: способствует восстановлению гемоглобина.

Обладает противоотёчными свойствами.

Нормализует функции репродуктивной системы.

Каротиноиды, кальций, аскорбиновая кислота помогут сохранить молодость и красоту кожных покровов, волос, ногтей. Укрепят кости, зубы.

От кураги не будет вреда при похудении. Она может послужить отменным перекусом; сладкоежкам заменит запрещенные различными диетами лакомства. Если же вы хотите строго придерживаться рационов на низких калориях, то список низкокалорийных продуктов можно найти здесь.

Польза кураги для организма мужчины

Микроэлементы, поступающие в организм:

Нормализуют и активизируют обменные процессы, синтез белка.

Ускоряют рост мышечной массы.

За счет улучшения кровообращения в малом тазу и области половых органов, происходит стимуляция яичек по продуцированию андрогенов и сперматозоидов; оказывается позитивное влияние на гормональный фон. Повышается потенция.

Калий и магний способствуют предотвращению мышечных судорог. Фруктоза с глюкозой поддерживают работу мозга.

Бонус:

Молотая курага грецкий орех мед лимон принесут ощутимую пользу. Укрепят иммунную и центральную нервную системы, миокард, избавят от бессонницы.

Есть ли противопоказания?

От употребления сухофрукта следует воздержаться или угощаться в ограниченном количестве, если у вас:

Гипотония

Ожирение

Аллергия

Диабет

Жидкий стул

Индивидуальная непереносимость

Курага может принести вред организму

Если она приготовлена не путем вяления на солнце, либо в тени, а посредством обработки диоксидом серы, который применяют при промышленном приготовлении сухофруктов в целях ускорения сроков, борьбы с бактериями, насекомыми. Порою также применяют консерванты, пищевые добавки, иные вредные и даже опасные вещества, улучшающие товарный вид, придающие блеск, сочность.

Выбирайте сухофрукт темно-оранжевого или коричневого цвета, непрозрачный, как бы припыленный. Но не ярко-оранжевый или светло-желтый — такой плод однозначно был подвергнут обработке.

Если есть сомнения, — замочите перед употреблением на 20 минут. Неплохо заодно поинтересоваться и тем, как вывести токсины и шлаки из организма.

Надеемся, что эта статья внесет свою лепту в решение вопроса о том, как стать здоровым.

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