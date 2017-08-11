Цветник на подоконнике – лучшее средство от зимней грусти

Лето проносится очень быстро, оставляя лишь воспоминания о своих ярких красках и чудесных цветочных ароматах. С приходом осени все вокруг тускнеет, и это вызывает грусть, которая может продлиться до самой весны. Но есть прекрасное средство для хорошего настроения круглый год – выращивание домашних растений. Для этого потребуется совсем немного места – один или несколько подоконников. Даже если вы неопытный цветовод, и не слишком любите возиться с насаждениями, всегда можно найти такие, для ухода за которыми потребуется минимум времени и сил.

Неприхотливые цветы

Самый простой способ создать цветник на своем подоконнике – посадить фиалки. Они цветут круглый год, бывают самых разных сортов, а поливать их в холодное время года требуется всего дважды в месяц. Другое постоянно цветущее растение – герань. Если посадите одну, через некоторое время у вас их будет уже несколько. Размножается герань просто – отщипывается верхушка, помещается в стакан с водой до появления корней, и затем высаживается в новый горшок. Можно посадить в одну емкость сразу несколько отростков. Китайская роза или гибискус очень красиво цветет малиновыми или ярко-красными цветами, главное – вовремя поливать. Ну а если захочется порадовать себя среди зимы весенними цветами, на подоконнике можно вырастить даже нарциссы – нежные и восхитительно-ароматные. Для этого выгонку луковиц следует начинать проводить в сентябре или октябре, и к новогодним праздникам у вас в доме начнется настоящая весна.

Лекарственные растения

Если хотите, чтобы ваш сад на подоконнике не только радовал внешним видом, но и приносил пользу, заведите несколько лекарственных растений. Уход за ними потребуется минимальный, зато их листья можно использовать как эффективное лекарство. И первое из них – это алоэ или столетник. Его соком можно лечить что угодно – ожоги, гнойные ранки, стоматит и, конечно же, насморк – неизменный спутник городского жителя в зимнее время. Аналогичными антибактериальными свойствами обладает всем известное «денежное дерево». Сок его листьев помогает при зубной боли и лечит ангину. А такое неприхотливое растение как каланхоэ обладает кровоостанавливающими и противовоспалительными свойствами, лечит герпес, ангину, заживляет раны и помогает избавиться от ринита.

Создать весенне-летнее настроение на весь год очень просто, так что запасайтесь цветочными горшками, земельными смесями, и не забывайте периодически подкармливать свих зеленых питомцев соответствующими минеральными удобрениями. И тогда для зимней печали места в вашем доме просто не останется.