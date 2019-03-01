Специалисты рассказали о влиянии правильного питания на лечение рака кожи

Ученые из Техасского университета, которые занимаются лечением онкологических заболеваний рассказали о том, какие продукты могут помочь в борьбе с раком кожи. Исследователи сообщили, что данными продуктами являются продукты, богатые пищевыми волокнами.

Для того, чтобы прийти к данным выводам, ученые провели наблюдения, в которых приняли участие более 100 человек. В наблюдениях приняли участие люди, у которых была диагностирована меланома. В рацион данных людей попросили включить фрукты, овощи, а также различные продукты, которые содержат большое количество пищевых волокон. У тех людей, которые следовали рекомендациям, лечение давало больший эффект.

Таким образом был сделан вывод, что правильное питание и пищевые добавки благотворно влияли на способность организма реагировать на иммунотерапию рака. Специалисты добавили, что данная взаимосвязь объясняется изменениями в микробиоме кишечника.

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