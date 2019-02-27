Созданы тесты для раннего распознавания аутизма

Ученые из Университета Уорика заявили о том, что два новых анализа, крови и мочи, основаны на ранее установленной связи между кровяной плазмой и аутизмом. Тесты могут помочь в раннем распознавании и лечении заболеваний аутического спектра (ASD).

Анализы основываются на информации, демонстрирующей связь между мутациями в носителях аминокислот и синдромом аутизма.

Протеины кровяной плазмы разрушаются окислением и/или гликацией. Новые тесты способны выявлять такие разрушения. Для подтверждения эффективности своего изобретения исследователи взяли образцы крови и мочи у тридцати восьми детей с аутизмом и у группы, состоящей из тридцати одного ребенка, без этого диагноза.

Ранние тесты показывают наличие биологических маркеров

Используя алгоритмы, разработанные искусственным интеллектом, ученые могли распознать две группы. «Дальнейшее тестирование может выявить специфические характеристики крови и мочи, так сказать, «отпечатки пальцев» компонентов с повреждающими модификациями», — рассказала доктор Наила Раббани, руководитель исследовательской группы кафедры экспериментальных биосистем Университета Уорика.

Это поможет усовершенствовать диагностику ASD и указать на новые причины заболевания. Только в США каждый 59-й новорожденный имеет синдром аутизма. Ученые полностью не уверены в причинах болезни, однако, предполагается, что от 30 до 35 процентов случаев синдрома аутизма связаны с генетикой.

Трудно диагностировать «широкие» симптомы

Диагностика аутизма затруднена тем, что на нее влияют разные иные нарушения в организме, внешние, генетические и другие факторы. К тому же, недавние исследования показали, что наличие определенных кишечных бактерий тоже может иметь значение.

Исследователи теперь намерены работать с более крупными группами детей и установить, смогут ли тесты диагностировать ASD у очень маленьких пациентов.

Аутизм имеет широкий спектр симптомов — от поведенческих нарушений до когнитивной патологии. Из-за того, что симптомы настолько разнообразны, очень трудно сформулировать точные принципы диагностики и лечения.

Количество случаев аутизма растет

Если эта новая методика окажется успешной, дети и их родители получат возможность ранней диагностики и, соответственно, раннего лечения, что поможет семьям улучшить качество своей жизни в таких ситуациях.

Распространенность аутизма среди детей США возросла на 119 процентов за период с 2000 года (1 случай на 150 детей) до 2010 года (1 случай на 68 детей), что сделало аутизм самым быстро распространяющимся нарушением развития.

Аутизм на сегодня обходится американским налогоплательщикам в сумму от 236 до 262 миллиардов долларов в год. Его лечат различными способами, начиная с поведенческой и физической терапии, и заканчивая назначением лекарственных средств. В зависимости от разновидности и симптомов болезни применяемые способы лечения могут затруднить жизнь пациентов, сделав работу с полной занятостью невозможной.

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