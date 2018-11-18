Сексуальную ориентацию женщины можно понять по ее рукам

Женщины, чьи левый указательный и безымянный пальцы разнятся по длине, чаще имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, передает BBC. Этот вывод ученые сделали, измерив длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, в которых один человек имел традиционную, а второй — нетрадиционную ориентацию.

Как правило, именно женщины нетрадиционной ориентации имели чисто мужскую черту — разницу в длине указательного и безымянного пальцев. Правда, это касалось только левой руки. Видимо, данный факт является свидетельством активного влияния тестостерона в утробе, говорят сотрудники Университета Эссекса. Также специалисты исследовали пальцы 14 пар близнецов-мужчин разной ориентации. Однако аналогичной связи выявлено не было.

В виду того, что в исследовании принимали участие близнецы, имеющие 100% общих генов, но с разной ориентацией, специалисты настаивают на факторах, определяющих сексуальные предпочтения, которые отличны от генетических. В любом случае сексуальность определяется в утробе и зависит от объема мужского полового гормона, влияющего на плод, или от реакций плода на гормон. Однозначно: воздействие повышенного уровня тестостерона увеличивает вероятность бисексуальности или гомосексуальности.

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