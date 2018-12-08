Самые безумные и экстремальные способы избавиться от лишнего веса

Как люди умудряются оставаться такими худыми? Когда речь заходит об избавлении от лишнего веса, лишь немногие способы способны соперничать со старым добрым сочетанием здорового питания и физических упражнений. Однако, это не значит, что люди не пытаются их использовать.

То ли из-за нетерпения, то ли из-за отчаяния, или даже под влиянием психических расстройств, таких как анорексия и булимия, некоторые люди идут на все, чтобы сбросить пару лишних килограммов.

К сожалению, экстремальные диеты могут принести больше вреда, чем пользы. Вот двадцать пять безумных способов, к которым прибегают люди, чтобы сбросить вес или оставаться худыми. Они могут шокировать даже самых отчаянных поклонников диеты.

Диета на основе пустых щей

Возникшая во время Второй мировой войны как средство защиты от цинги, диета на основе пустых щей снова стала популярной в девяностые годы, только уже как способ быстро сбросить лишний вес. Однако, сидя на этой диете, вы будете получать менее 1 тысячи калорий в день, в то время как нормой для здорового взрослого человека является 2 тысячи калорий, поэтому любая физическая активность, и особенно спортивные упражнения, становятся почти невозможными.

Сироп ипекакуаны

Сироп ипекакуаны используется в медицине для опорожнения желудка пациентов, которые, предположительно, были отравлены. Другими словами, это средство в полной мере оправдывает народное название самого растения – рвотный корень.

Ношение корсета

Ношение корсета ежедневно в течение нескольких часов может показаться хорошим способом сжать ребра и постепенно избавить вас от лишнего жира вокруг талии. Однако, с точки зрения медицины это нецелесообразно, а кроме того, слишком тугой корсет может создать ненужный стресс для многих внутренних органов.

Зонд для искусственного питания

Обычно искусственное питание через зонд применяется к упрямым пациентам в психиатрических больницах. Однако, как выясняется, это устройство двойного применения. При использовании для снижения массы тела, зонд действует следующим образом: тонкая трубка вводится в пищевод через нос, и по ней прямо в желудок подается низкокалорийный раствор с высоким содержанием жира. Трубку нельзя удалять в течение нескольких дней, и тогда диета приводит организм в состояние кетоза (избыточное накопление кетоновых тел), когда из-за углеводного голодания для получения энергии вместо пищи сжигаются жировые запасы организма.

Инъекции урины

Введение в мышечные ткани мочи беременной женщины как средство сбросить вес может показаться смешным. Собственно, так оно и есть, однако, это не мешает многим отчаявшимся людям прибегать к такому экзотическому способу. Дело в том, что моча содержит гормон, известный как хорионический гонадотропин, который может обмануть человеческий мозг, заставив его поверить, что имеет место беременность, резко увеличить скорость метаболизма и, следовательно, сжигать калории значительно быстрее, чем обычно.

«Ложечная» диета

«Ложечная» диета заключается в том, что можно употреблять только те продукты, которые удобно есть ложкой. Цель – ограничить калорийность и придерживаться полезных продуктов, таких как овощные супы и йогурты. Впрочем большинство людей в конечном итоге просто едят целыми днями сладкий пудинг, и результат, разумеется, превосходит самые смелые ожидания.

Диета «Ana Boot Camp»

Крайне опасное и безнравственное поветрие охватило в последние годы интернет. Ana Boot Camp означает «лагеря для начинающих анорексиков. Речь идет о множестве сайтов, призывающих вести анорексический образ жизни. Строжайшая диета предполагает употребление от 0 до 500 калорий в день. По мнению врачей, такой рацион может нанести серьезный ущерб здоровью, в том числе вызвать сердечный приступ или сбой работы внутренних органов.

Бандажирование желудка

С технической точки зрения, как гастропластическая операция, бандажирование желудка – это медицинская процедура, при которой врачи применяют скобы для отделения части желудка и ограничения количества пищи, проходящего через пищеварительный тракт. Люди, которые подвергаются такой операции, как правило, страдают от ожирения, опасного для жизни. В дальнейшем человек вынужден придерживаться строгой диеты, поскольку в противном случае могут возникнуть опасные побочные эффекты.

Диета на «ватных шариках»

Эта диета подразумевает замачивание хлопковых ватных шариков в воде и их проглатывание с целью обмануть организм, заставить его поверить в то, что вы поели. На самом деле, как правило, это слабо помогает, а кроме того, вата может скапливаться в кишечнике, вызывая сильную боль и дискомфорт.

Диета с глистами

Как бы дико это ни звучало, суть диеты заключается в выращивании ленточных червей в собственном тонком кишечнике. Другими словами, человек просто съедает настоящего глиста, который затем активно растет, поедая всю пищу, которую съел носитель. В случае, если вы достаточно безумны, чтобы даже размышлять о такой диете, вам следует помнить, что это может закончиться длительными проблемами со здоровьем. Кроме того, на хорошем питании глисты вполне могут вырасти до 10 метров в длину и попросту отказаться покидать ваш уютный кишечник.

Экспресс—диета Master cleanse

Известная также под названием «лимонадная диета», Master cleanse предполагает употребление коктейля из лимонного сока, кайенского перца и кленового сиропа. Цель состоит в том, чтобы очистить организм от токсинов и шлаков. Однако, это гораздо больше похоже на изощренное самоистязание.

Диета Tongue Patch

Если предыдущий метод очень похож на пытку, то этот, без сомнения, именно пыткой и является. Небольшой кусочек специальной ткани пришивается к верхней поверхности языка, в результате чего прием пищи превращается из удовольствия в наказание, а твердую пищу есть вообще невозможно. Вы будете вынуждены придерживаться исключительно жидкой пищи до тех пор, пока не удалите ткань. Само собой разумеется, что это вредно для здоровья, но на всякий случай, для людей, особо склонных к безумным авантюрам: не рекомендуется!

Периодическое воздержание от пищи

Воздержание от пищи до тех пор, пока не будет достигнут желаемый вес, действительно может сделать вас более худым. Однако, с этим следует быть крайне осторожными, поскольку легко потерять чувство меры, а это часто заканчивается серьезными негативными последствиями для организма.

Игорь Абрамов

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