Рецепт напитка для здоровья кожи и глаз

Зеленые смузи — это полезный, питательный и вкусный способ добавить больше витаминов, антиоксидантов и минералов в наш рацион, а также предупредить обезвоживание организма. Вы готовы попробовать этот смузи из шпината и ягод?

Зеленые смузи звучат хорошо в теории, но на практике вы можете их просто выбросить, так как иногда они на вкус как трава! Зеленые смузи могут быть невероятно вкусными, если комбинация ингредиентов верна. В этом рецепте есть 2 стакана шпината, но поверьте мне, если бы мы не сказали вам, что он здесь есть, вы, вероятно, не смогли бы угадать, что именно мы сюда добавили, так как ягоды и бананы маскируют вкус шпината.

Давайте рассмотрим детальнее ингредиенты:

Шпинат полезен для кожи, глаз и костей. Это хороший источник калия. Шпинат снабжает организм питательными веществами, выводит шлаки и токсины. Только в моркови содержится больше каротина, чем в шпинате, а благодаря довольно высокому содержанию железа шпинат помогает гемоглобину стать активнее и лучше снабжать клетки кислородом. Также шпинат улучшает обмен веществ и способствует выработке организмом энергии.

Ягоды богаты клетчаткой и являются мощными антиоксидантами. Пектины в их составе производят синтез нужных для организма веществ, регулируют уровень холестерина, защищают от негативного воздействия радиации, улучшают обмен веществ. Бананы являются хорошим источником энергии, клетчатки, калия и витаминов А, С и Е. Фрукт способен укрепить вашу кровеносную систему, очистить кровь от лишнего холестерина и вывести лишнюю воду из тканей организма. Бананы рекомендуют диабетикам, гипертоникам и «сердечникам».

Имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами, способствует пищеварению и борьбе с инфекциями. Содержащиеся эфирные масла способствуют избавлению от паразитарных заболеваний. Имбирь очищает организм, а также снимает тошноту. Лимонный сок богат витамином С и другими антиоксидантами. Он обладает способностью выводить все вредные вещества, поддерживать психическое равновесие, повышать работоспособность, стимулировать мозговую деятельность, улучшать концентрацию внимания. Как видите, этот коктейль является хорошо сбалансированным, питательным напитком. Главное, его приготовление требует всего пару минут вашего времени.

Смузи со шпинатом. Рецепт

Ингредиенты:

1 стакан замороженных ягод (черника, малина, ежевика, смородина …)

1 замороженный банан, нарезанный

2 стакана шпината

1 стакан воды

1 столовая ложка натертого имбиря (можно заменить 1 чайной ложкой порошка имбиря)

1 столовая ложка лимонного сока

1 столовая ложка меда (по желанию)

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!

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