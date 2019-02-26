Путь к сердцу лежит через мозг. И наоборот

Своевременное лечение мерцательной аритмии позволяет предотвратить инсульт.

Здесь нет противоречия. Всем известно, что инсульт – это поражение головного мозга. Тогда как мерцательная аритмия – это нарушение ритма сокращения предсердий, вызывающее сбой сердечной деятельности. Каким же образом сердечное расстройство влияет на головной мозг, повышая риск инсульта?

Исследуя этот феномен, ученые Федерального объединения практикующих кардиологов обнаружили прямую связь между особенностями сердечного ритма и состоянием кровеносных сосудов, питающих мозг. Частые приступы мерцательной аритмии «засоряют» эти сосуды, снижают их пропускную способность. Что и открывает прямую дорогу к инсульту. Люди с нарушениями сердечной деятельности, особенно пожилые, должны хорошо представлять себе этот механизм, чтобы не опоздать с профилактикой инсульта.

Итак, путь к сердцу через мозг. Или, правильнее сказать, к мозгу через сердце…

Что такое инсульт

Тема эта весьма обширная, но мы определим основные моменты, чтобы прояснить взаимозависимость с кардиологическими расстройствами.

Медицина различает два вида инсульта – геморрагический и ишемический. Геморрагический инсульт (разрыв сосуда и образование гематомы в мозгу) диагностируется довольно редко. Значительно чаще случаются ишемические инсульты – критическое кислородное и глюкозное голодание мозга. Оно наступает из-за закупорки основных артерий, питающих мозг. Ясно, что основной причиной сужения внутренних просветов, вплоть до полной закупорки артерий, является атеросклероз – отложение холестерина и продуктов распада липопротеидов на стенках сосудов.

Но это далеко не единственная причина. Другой классический механизм сосудистой эмболии (закупорки) – это тромбоз, нарастание во внутреннем просвете комочков свернувшейся крови. При определенных условиях именно сердце становится «генератором» тромбов, которые проникают в сосуды, питающие мозг. Рассмотрим эти условия.

Что такое мерцательная аритмия

Ее еще называют фибрилляцией предсердий. По-немецки – Vorhofflimmern. Проявляется как внезапное ускоренное сокращение предсердий (до 350–700 импульсов в минуту) с нерегулярными интервалами. Ритм сердечной деятельности не просто ускоряется, но и сбивается, причем настолько, что становятся невозможными скоординированные сокращения. Из-за чего возникает фибрилляция («мерцание»), то есть разрозненное сокращение мышечных волокон в предсердиях.

Приступы столь же внезапные, сколь (порой) и скоротечные. По старым представлениям, скоротечные приступы проходят без последствий. Однако нынешние средства диагностики (например, на основе магнитно-резонансной томографии) показывают, что и «безопасные» скачки мерцательной аритмии наносят вред организму. Объектом особого внимания стал раздел левого предсердия под названием «сердечное ухо» (auricula atrii). Это полость в стенке, заполняемая кровью. Из-за аритмии выталкивающая сила сердечной мышцы сокращается, поэтому в «ухе» образуется застой крови. А следствие застоя – образующиеся тромбы, которые с нормализацией сердечной деятельности выталкиваются в аорту.

Начальные ответвления аорты – это коронарные артерии, питающие сердце, и общая сонная артерия, от которой потом ответвляются церебральные сосуды, ведущие в мозг. Именно в эти ответвления и поступает основная часть тромбов, образовавшихся в сердце. Вот почему прямым следствием мерцательной аритмии может стать инфаркт миокарда (из-за закупорки коронарных артерий) и инсульт (из-за закупорки церебральных артерий).

Не запаздывать с лечением

Вывод очевидный: чем раньше начато лечение мерцательной аритмии, тем выше шансы предотвращения инсульта (как и инфаркта). Проблема, однако, в том, что этот вид сердечного расстройства зачастую остается незамеченным. По данным эпидемиологов, в Германии не менее 300 тыс. человек страдают мерцательной аритмией, но 80% из них не имеют об этом представления.

Хотя распознать недуг, в принципе, несложно. Нужно просто регулярно проверять пульс. Учащенное (в состоянии покоя) сердцебиение с неравномерными промежутками указывает на мерцательную аритмию.

Кстати, это самый распространенный вид аритмии. Но проявляется он атипичными симптомами: одышкой, беспричинной усталостью, нарушениями сна. Многие, знающие за собой такие «грехи», даже не подозревают, что это признаки мерцательной аритмии, и не обращаются к кардиологу. Привычка контролировать пульс, особенно в пожилом возрасте, может помочь установить недуг. Прямым указанием является и то, что человек начинает вдруг «слышать» собственное сердцебиение (обычно мы его не замечаем).

Основным и начальным средством предотвращения инсульта при мерцательной аритмии является прием антикоагулянтов – медикаментов, снижающих свертываемость крови. Это снижает риск тромбоза. Однако самодеятельность при выборе таких препаратов недопустима! Старые представления об аспирине как о средстве профилактики тромбоза ныне не выдерживают критики. Новейшие исследования показали, что аспирин крайне незначительно снижает вязкость крови, зато может оказывать неприятные побочные действия.

Действенные антикоагулянты прописывает врач с учетом индивидуальных особенностей пациента. Параллельно назначается кардиологическое лечение – от медикаментов, нормализующих сердечный ритм, до специальных воздействий: электрических импульсов, катетерной абляции. Целью таких воздействий является гашение бессистемных нервных сигналов, вызывающих хаотичное сокращение предсердий.

В последние годы удалось выявить гистологическую природу заболевания. Клетки в составе предсердий образуют излишние ионные каналы – своеобразные «разрядники», повышающие электропроводимость ткани. Избыток ионных каналов приводит к образованию «ложных» сигналов, расстраивающих сердечный ритм. Разработан особый препарат, оказывающий целевое воздействие на состав клеток, блокирующий ионные каналы.

MG, «Еврейская панорама»