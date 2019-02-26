Почему в своей ревности, предположительно, виноват ты сам

«Флирт на стороне может быть опасным для твоих отношений, и вовсе не потому, что это вызовет ревность у твоего партнера, — пишет немецкое издание Die Welt. — Ревнивым станешь ты сам — к такому удивительному выводу пришли американские психологи».

В рамках исследования, опубликованного в журнале Journal of Social and Personal Relationships, психологи Анджела М. Нил и Эдвард П.Лемей из Университета Южной Каролины в Ланкастере и Университета Мэриленда опросили 96 гетеросексуальных пар. «В течение недели участники опроса должны были указывать в анкете, как часто они испытывали симпатию к другим людям и как часто они размышляли о том, что и их партнер думает о других потенциальных партнерах. Также участники указывали, как часто они испытывали злость или негативные эмоции в отношениях», — передает журналистка Паула Леокадия Пляйсс.

«Результаты опроса подтвердили предположения психологов: люди, которые чаще испытывали симпатию к другим, думали, что и у их партнера чаще возникали мысли о других. Одновременно предполагаемая неверность друга или подруги вызывала у них злость и ревность, что, в свою очередь, приводило к негативным эмоциям в отношениях».

«У психологов есть несколько объяснений этому: возможно, так мы пытаемся оправдать свой собственный интерес к другим потенциальным партнерам либо переложить вину за это на своего друга или подругу», — отмечает издание.

«Обнаруженный феномен работает и в обратном направлении. Те, кто не думают о других потенциальных партнерах, (…) считают такой интерес маловероятным и у своего друга или подруги. Это может быть связано с тем, что мы хотим верить в то, что наш партнер также воодушевлен нами и нашими моногамными отношениями, как и мы сами», — передает Die Welt.

Паула Леокадия Пляйсс | Die Welt

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