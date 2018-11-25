Почему существуют различия в успеваемости по математике и чтению между девочками и мальчиками

Как показало исследование, в первый год обучения в начальных классах девочки сильнее мальчиков в математике, однако ко второму году они начинают значительно отставать.

Разрыв в успеваемости по математике между мальчиками и девочками проявляется в первые несколько лет с начала обучения, несмотря на то, что при поступлении в школу девочки показывают лучшие результаты. Зато что касается чтения, то тут девочки опережают мальчиков при поступлении и сохраняют своё превосходство в успеваемости на протяжении всей учёбы до завершения обучения в начальных классах.

Математический разрыв

Исследования также показало любопытный результат – ученики, родившиеся в период с апреля по август, демонстрируют значительно более низкую успеваемость по математике и чтению в сравнении с одноклассниками, родившимися в другое время года.

Результаты, опубликованные в Hodder Education, получены экспертами School Dash из анализа более полутора миллионов индивидуальных оценок учащихся по математике и чтению, выставленных в период с 2015 по 2018 годы во всех государственных начальных школах Англии.

Хотя в целом успеваемость мальчиков по математике выше, чем у девочек, статистика показывает, что она может варьироваться в зависимости от отдельных рассматриваемых тем.

Мальчики, как правило, получают более высокие оценки при работе с числами и системами измерений, тогда как в других случаях, например, в геометрии, успеваемость более равномерна, говорится в докладе. Ученики, рождённые летом, показывают меньшую успеваемость в тестовых заданиях по сравнению со своими одноклассниками, рождёнными в другие времена года.

Всё больше родителей, чьи дети родились летом, склонны откладывать на год поступление своего ребёнка в школу из опасений низкой успеваемости в связи с тем, что их ребёнок окажется почти на год младше своих одноклассников.

Низкая успеваемость детей, рождённых летом

Согласно статистике, в год поступления такие дети набирают в среднем на 7,5 процента меньше баллов в математических тестах по сравнению со своими одноклассниками, родившимися в другое время года.

В докладе говорится, что этот разрыв сокращается за время прохождения курса начального образования, но не исчезает, к шестому году обучения сохраняясь на уровне 3,6 процента.

Доктор Таймо Хенней, основатель SchoolDash, сказал: «Настолько большие объёмы данных такого качества очень редки, особенно в отношении начального образования. Этот анализ миллионов оценок с целью количественной и качественной оценки важных тенденций в будущем поможет определиться с приоритетами и политикой образования».

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