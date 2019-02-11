Психолог из Калифорнии рассказала о том, почему соцсети вредны для человека

Памела Ратледж, которая является директором исследовательского медицинского центра в Калифорнии, поделилась своей точкой зрения о том, в чем заключается негативное влияние социальных сетей на психическое здоровье людей. Из-за социальных сетей люди перестают адекватно оценивать информацию. Это является причиной того, что в интернете начинает распространяться ложная информация.

Помимо того негативное влияние социальных сетей заключается а том, что у людей развивается неумение живого общения с людьми, а также недостаток живого общения. Находясь в сети люди очень часто переходят границы и вместо доброжелательного решения конфликта применяют агрессию, проецируя в дальнейшем данное поведение на реальное общение с людьми.

Также психолог отметила, что находясь в социальных сетях люди теряют контроль времени, у них формируется зависимость. В особенности возникновению зависимости подвержены те, кто имеет какие-либо психические отклонения.

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