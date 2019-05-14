Почему на самом деле слезы могут помочь нам похудеть

«Люди плачут по разным причинам. Исследователи проводят различие между слезами, которые человек проливает из-за физической боли, от радости, из-за стресса или скорби, — все эти виды слез имеют специальные названия и различный химический состав. И они не только помогают нам высвободить наши эмоции — но и способствуют похудению. По крайней мере, об этом свидетельствует одно из исследований», — пишет немецкий журнал Stern.

Когда мы плачем из-за стресса, перенапряжения, печали или переизбытка чувств, речь идет о так называемых «психологических слезах». «По словам доктора Аарона Нойфельда, офтальмолога из калифорнийского Лос-Альтоса, такие слезы оказывают удивительное воздействие на наш организм. Психологические слезы влияют на наш гормональный фон: когда мы переживаем эмоционально напряженную ситуацию, в нашем организме повышается уровень кортизола. А повышенный уровень кортизола способствует накоплению большего количества жира. (…) При этом сегодня мы все чаще «заедаем» стресс шоколадом и фаст-фудом. Однако если мы даем волю нашим чувствам и плачем, слезы практически «смывают» кортизол, — отмечает издание. — Его уровень в организме снова нормализуется, мы не набираем лишний вес и испытываем меньшее желание к употреблению нездоровой пищи».

При этом наигранными слезами такого эффекта не достичь: они не оказывают на наш уровень гормонов никакого влияния. «Данное исследование наводит на мысль о том, что нам не следует подавлять свои эмоции во время ударов судьбы, расставаний и перенапряжения, чтобы стоически их пережить. Наш организм рассчитывает на то, что мы переработаем эти эмоции. А для этого иногда нужно поплакать», — резюмирует Stern.

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