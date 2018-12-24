Почему люди получают удовольствие от чужих страданий — и это даже полезно

Злорадство — лекарство от депрессии?

Злорадство — это злобная радость и удовлетворение от того, что другому человеку плохо, пишет Forbes. Злорадство может вызвать чувство вины, но в то же время оно приносит огромное удовольствие!

Это удовольствие очень полезно для нас. Когда мы видим, что кто-то еще потерпел неудачу, то чувствуем себя намного лучше. Мы сразу вспоминаем, что никто в этом мире не идеален.

Иногда мы сами побуждаем людей позлорадствовать над нами. Зачем? Чтобы те не чувствовали себя ущемленными.

Рассказывая об успехах на работе, вы невзначай упоминаете о некоторых существенных недостатках (начальник — самодур, в офисе нет кухни и т.д.) — чтобы окружающие вам не завидовали и не считали, что вам повезло.

Один парень рассказал, как боялся своего нового начальника. Он буквально трепетал перед ним. Однажды тот произнес речь с расстегнутой ширинкой. Это было очень смешно!

После этого случая коллектив увидел в нем обычного человека, это придало людям уверенности, они перестали воспринимать его как Бога. А ведь Оруэлл говорил: «Каждая шутка — это маленькая революция».

Что говорит об этом наука? Исследователи отмечают, что чувство злорадства является нормальной реакцией организма в некоторых ситуациях.

Людям радуются тому, что кто-то получит по заслугам, даже если они этого не увидят (например, если официант плюнет в суп клиента, который ему нагрубил).

В одном из исследований 6-летние дети готовы были платить сладостями, чтобы увидеть, как избивают непослушных кукол (хотя им не нравилось, если били «хороших» кукол).

Ученые обнаружили, что злорадство на самом деле приносило огромную пользу нашим далеким предкам. Злорадство вызывает у нас приступ смеха, при котором работают мышцы живота, это в свою очередь повышает чувствительность людей к боли.

Возможно, такая реакция на неудачи окружающих позволила нам выжить в очень тяжелых условиях. Короче говоря, злорадство полезно. Так что злорадствуйте себе на здоровье!

Как часто вы замечаете свое внутреннее злорадство? Оно приносит вам облегчение?

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