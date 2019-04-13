Орторексия: как убивает здоровый образ жизни
Орторексия — это чрезмерная фиксация на здоровом питании. Пока что это расстройство пищевого поведения не ввели в официальную классификацию болезней. Однако многие специалисты всерьез обеспокоены этим явлением и ставят орторексию на одну ступень с анорексией и булимией.
Возникновение орторексии продиктовано современными трендами в питании. Подсчет КБЖУ, стремление есть только чистую пищу, отказ от сахара, глютена, лактозы, приход к вегетарианству. На ужин — только овощи с белком, на обед обязательно каша. Мороженое или пицца с друзьями? Ни в коем случае, там же сахар и, о ужас, белая мука. Однако через какое-то время возникает жесткое столкновение с реальностью: невозможно питаться исключительно «чистой» пищей и находиться в социуме.
У людей, страдающих орторексией, поход в ресторан с друзьями может вызвать чуть ли не паническую атаку. Это же касается всех ситуаций, в которых может возникнуть необходимость съесть что-то, что потенциально может маркироваться как нездоровая пища. Орторексики гнобят себя на «неправильную» еду, ставят диету превыше всего: отношений, дружбы, работы, развлечений.
Интересно, что орторексия, в отличие от булимии или анорексии, одобряется обществом. Ведь питаться правильно — это здорово! Как можно осудить или заподозрить в расстройстве пищевого поведения человека, который просто стремиться приносить своему организму пользу? Но, на самом деле, орторексия не менее опасна, чем другие заболевания.
20 лет назад Стивен Братман, врач, который и ввел в обиход термин «орторексия», создал специальный опросник, позволяющий выявить у себя отклонения. Итак, ответьте себе:
- Посвящаете ли вы значительную часть свободного времени покупке и приготовлению здоровой пищи, в ущерб общению с семьей и друзьями?
- Чувствуете ли вы стыд при употреблении потенциально нездоровой еды?
- Зависит ли ваше настроение от того, насколько правильный ваш рацион?
- Иногда вы хотите отойти от диеты (например, во время праздника), но морально не можете это сделать?
- Вы регулярно ужесточаете свой рацион, стремясь сделать его более здоровым?
Согласие даже с одним из вопросов говорит о предпосылках или даже наличии орторексии. Пора задуматься: а стоит ли делать еду главным аспектом в своей жизни?