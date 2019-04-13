Орторексия: как убивает здоровый образ жизни

Орторексия — это чрезмерная фиксация на здоровом питании. Пока что это расстройство пищевого поведения не ввели в официальную классификацию болезней. Однако многие специалисты всерьез обеспокоены этим явлением и ставят орторексию на одну ступень с анорексией и булимией.

Возникновение орторексии продиктовано современными трендами в питании. Подсчет КБЖУ, стремление есть только чистую пищу, отказ от сахара, глютена, лактозы, приход к вегетарианству. На ужин — только овощи с белком, на обед обязательно каша. Мороженое или пицца с друзьями? Ни в коем случае, там же сахар и, о ужас, белая мука. Однако через какое-то время возникает жесткое столкновение с реальностью: невозможно питаться исключительно «чистой» пищей и находиться в социуме.

У людей, страдающих орторексией, поход в ресторан с друзьями может вызвать чуть ли не паническую атаку. Это же касается всех ситуаций, в которых может возникнуть необходимость съесть что-то, что потенциально может маркироваться как нездоровая пища. Орторексики гнобят себя на «неправильную» еду, ставят диету превыше всего: отношений, дружбы, работы, развлечений.

Интересно, что орторексия, в отличие от булимии или анорексии, одобряется обществом. Ведь питаться правильно — это здорово! Как можно осудить или заподозрить в расстройстве пищевого поведения человека, который просто стремиться приносить своему организму пользу? Но, на самом деле, орторексия не менее опасна, чем другие заболевания.

20 лет назад Стивен Братман, врач, который и ввел в обиход термин «орторексия», создал специальный опросник, позволяющий выявить у себя отклонения. Итак, ответьте себе:

Посвящаете ли вы значительную часть свободного времени покупке и приготовлению здоровой пищи, в ущерб общению с семьей и друзьями?

Чувствуете ли вы стыд при употреблении потенциально нездоровой еды?

Зависит ли ваше настроение от того, насколько правильный ваш рацион?

Иногда вы хотите отойти от диеты (например, во время праздника), но морально не можете это сделать?

Вы регулярно ужесточаете свой рацион, стремясь сделать его более здоровым?

Согласие даже с одним из вопросов говорит о предпосылках или даже наличии орторексии. Пора задуматься: а стоит ли делать еду главным аспектом в своей жизни?

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