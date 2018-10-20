Настоящий, сильный брак держится на одиночестве: всегда так было, есть и будет

Мужчина и женщина вступают в брак или просто начинают жить под одной крышей. Наконец-то можно все делать вместе – просыпаться, собираться на работу, готовить ужины, выгуливать собаку, читать, активничать или праздно валяться в выходной в постели. Но на поверку оказывается, что долго так продолжаться не может.

Мужчина и женщина вступают в брак или просто начинают жить под одной крышей. Наконец-то можно все делать вместе – просыпаться, собираться на работу, готовить ужины, выгуливать собаку, читать, активничать или праздно валяться в выходной в постели. Но на поверку оказывается, что долго так продолжаться не может.

Время от времени хочется в одиночку попить чай, заняться домашними делами или просто на дождь смотреть без присутствия горячо любимой половинки рядом.

Некоторых пугает такой новый расклад: неужели прошла любовь, неужели быт начинает убивать чувства, неужели супружество – это ошибка?

Свое всегда ближе

На самом деле любовь – это не всецелое растворение в личности другого человека с потерей собственной индивидуальности. И вот как раз здоровые чувства между супругами и подразумевают наличие у каждого члена семьи своего времени и места для себя. Это нормально, если хочется побыть наедине с собой, разойтись по разным углам комнаты, а то и вовсе закрыться на кухне или в спальне и почитать или поиграть в любимую компьютерную игру. И с друзьями тоже иногда хочется побыть без супружеского сопровождения, и в парк сходить, и на море съездить. Такие желания говорят о том, что перед вами полноценная личность, а не приложение к супругу или супруге.

Почему так? Природа. Любое животное имеет свое личное пространство, которое для других является недоступным. Посягательство на это пространство наказуемо.

Оно помечается и другие не рискуют нарушать запрет. Человек в этом плане тоже многим похож на братьев наших меньших. Интимная зона (до 15 см) должна оставаться максимально неприкасаемой. Ее нарушение вызывает у человека раздражение и агрессию. Но помимо этого индивидуального поля существует также личное психическое и физическое пространство. Чувство комфорта во многом зависит именно от того, насколько обе зоны являются защищенными от несанкционированного посягательства. Так что время от времени возникающее желание побыть наедине с собой, заняться делами в одиночку – это абсолютно естественно.

И это тоже мое

Существует также ряд мест или привычек, которые расцениваются человеком как часть личного пространства. Кто-то любит сидеть в правом углу дивана или на левом кресле, ставить чашку на угол тумбочки или класть записную книжку на подоконник. Такие пространственные «метки» – подсознательное стремление к стабильности, а значит, защищенности, внутреннего равновесия.

Психологи давно отметили, что современный человек более подвластен этим «меткам». Раньше люди жили в более стабильной обстановке, не переполненной информацией и людьми. Сейчас же ежедневные поездки в переполненном транспорте, информационные потоки и переменчивость жизненного уклада заставляют человека «цепляться» за привычки и места, чтобы чувство стабильности и спокойствия не нарушало психического баланса.

Нарушение этого баланса – сигнал тревоги для психики. А как реагирует человек на тревогу? В большинстве случаев агрессивно, он защищается. И никакие чувства, традиции или доводы логики тут не работают. Это прерогатива инстинкта, который, как с ним не борись, сильнее. Так что не стоит удивляться тому, что любимый или любимая чуть ли не с яростью защищают свой пуф или место за кухонным столом.

Это всего лишь стремление сохранить личное пространство. Не стоит с этим бороться или «случайно» пользоваться любимой для близкого человека тарелкой или ручкой. Иначе как вызов он этого не поймет и будет бороться за свои границы.

Примите то, что не все у вас общее, хоть вы и самые родные люди в мире. Вы – вторая половинка, и это подразумевает, что именно вы больше всего уважаете и цените в человека его личность и проявление независимости, которые дают вам обеим возможность быть вместе счастливыми.

Бьют наших

Другое дело, если посягают на ваше место, пытаются отучить вас оставлять расческу на книжной полке или перекладывают вещи в шкафчике. Необходимо поговорить с человеком, объяснив значение всего этого для вас. Спокойно расскажите, что хорошее настроение во многом зависит от того, насколько ваше привычное поведение не критикуется. Если человек выставляет свои аргументы, попробуйте найти компромиссное решение. Раз уж супругу ли супруге так хочется, чтобы все в доме лежало на своих местах, то на книжной полке можно поставить маленькую декоративную подложку для расчески. Она одновременно и украсит полку, и все будет в порядке и на своем привычном месте. Пример с расческой – один из множества вариантов того, как супруги идут навстречу друг другу в решениях сохранения личного пространства.

Сигнал бедствия

У каждого супруга есть определенные привычки, которые являются также неотъемлемой частью комфорта и благополучия этого человека. Конечно, в браке приходится немного корректировать многие личные пристрастия, искать компромиссное решение. Но совсем отказываться от себя или требовать, чтобы кто-то пожертвовал собой ради комфорта другого – это нехорошо.

Бывают случаи, когда под «личным пространством» подразумевается злостное ущемление прав и свобод другого человека. Муж, устраивающий скандал по поводу криво развешенного полотенца в ванной (помните, фильм «В постели в врагом» с Джулией Робертс) или жена, закатывающая истерику, потому что супруг повесил шляпу на крючок, а не спрятал ее в гардероб. Такое поведение говорит о том, что рядом с вами или человек не вполне адекватный или в ваших отношениях кризис, который выливается в такие «расстановки вещей». В подобных случаях необходимо работать со специалистом или принимать более радикальные решения – уходить, расставаться.

Напоследок отметим, что если супруги имеют достаточно личного пространства и времени для себя, то атмосфера в семье более спокойная и радостная. После каждого «погружения в одиночество» спутники чувствуют себя обновленными. Их отношения приобретают свежесть, ведь они успели соскучиться, пока принимали ванну или катались на велосипеде. Каждый уважает время и желания другого, ведь его тоже принимают и не посягают на свободу.

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