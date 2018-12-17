Леди Гага призывает активно бороться с «монстрами внутри»

Леди Гага считает, что люди должны быть смелее в своих высказываниях и действиях относительно ментального здоровья. Если общество будет знать, как проявляются психические недуги, больше пациентов можно будет уберечь от отчаянных решений.

32-летняя поп-звезда надеется учредить новое движение, которое будет заниматься психологическим просвещением.

– Самоубийство является самым крайним и видимым симптомом более серьезной и крупной чрезвычайной психической ситуации, – написала Гага в своем обращении к читателям газеты The Guardian. – И мы до сих пор не в состоянии решить эту проблему.

Остракизм, предание позору, страх и недопонимание усугубляют страдания пациентов, препятствуют смелым действиям, которые столь необходимы и давно назрели.

Несмотря на универсальность и распространенность проблемы, мы все еще боремся за то, чтобы открыто о ней говорить, чтобы предлагать адекватный уход или ресурсы.

Внутри семей и коммун мы часто остаемся молчаливыми, а чувство стыда будто бы говорит нам, что люди с психологическими заболеваниями менее ценны или виноваты в своих собственных страданиях.

Певица была жертвой сексуального насилия в возрасте 19 лет. Она до сих пор переживает последствия той психологической травмы. Но она борется с последствиями. И поклонников призывает следовать ее примеру.

– Никто, кроме меня, не знал об этом, – пояснила звезда. – Я почти стерла событие из своего мозга. И когда страх, наконец, вышел наружу, он был похож на гигантского, уродливого монстра. И вы должны пойти на прямую схватку со своими монстрами, чтобы исцелиться.

Лично мой тип психологических проблем в начале пути требовал борьбы с ощущением, что я врала всему миру. Ведь я чувствовала огромную боль в сердце, но никто о ней не знал. Тогда я и решила сказать правду, что у меня есть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Я больше не хотела прятаться, понимала, что с меня хватит. Я ощущала попеременно то восхищение, то ступор.

Знаете, это чувство напоминало катание на американских горках, когда ты находишься на самой верхней точке и начинаешь лететь вниз с крутого склона.

Это чувство страха и падения, у меня сжималась диафрагма, потом было тяжело дышать, все тело сводило судорогой. И я начинала плакать. Это то, что переживает жертва насилия каждый день. И это чудовищно! Я всегда говорила, что у травмы свой мозг, свой разум, и он вмешивается во все дела человека каждый день.

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