Исследование: курение будущими отцами значительно увеличивает риск врождённого порока сердца у плода

От будущих отцов, которые увлекаются курением, с высокой вероятностью могут родиться дети с врождённым пороком сердца, следует из исследования, опубликованного 24 марта 2019 года в журнале Европейского кардиологического сообщества European Journal of Preventive Cardiology. Что касается будущих матерей, для них вредно как активное, так и пассивное курение.

Цзяби Цинь из Сянъянской школы общественного здоровья Центрального южного университета китайского города Чанша утверждает, что будущим отцам необходимо избавляться от вредной привычки, так как они подвергают опасности пассивного курения беременных женщин. По его мнению, это наносит здоровью ещё нерождённых детей даже больший вред, нежели активное курение будущих мам.

Врождённый порок сердца является наиболее распространённой причиной рождения мертворожденных младенцев, и он встречается у 8 из каждой тысячи рождённых младенцев по всему миру.

Доктор Цинь говорит, что курение имеет тератогенный эффект, то есть, может провоцировать пороки развития. Связь между курением будущих родителей и риском развития врождённого порока сердца у плода становится всё более очевидной с увеличением числа курильщиков, находящихся в детородном возрасте.

Это исследование стало первым метаанализом, в котором изучается взаимосвязь активного курения отца и пассивного курения матери с риском развития врождённого порока сердца у младенцев. Предыдущие анализы были сконцентрированы на курящих женщинах. Однако, отмечает доктор Цинь, курение среди будущих отцов и пассивное курение среди матерей, являются более распространённым явлением, чем просто курение среди беременных женщин.

Исследователи собрали наиболее явные свидетельства, имевшиеся на июнь 2018 года, что составило 125 исследований, охвативших 137 тысяч 574 ребёнка с врождёнными пороками сердца и 8,8 миллиона будущих родителей.

По сравнению с некурящими, любые виды курения родителями значительно увеличивают риск развития врождённого порока сердца у плода: для курящих отцов он увеличивается на 74 процента, для женщин, подверженных пассивному курению — на 124 процента, и на 25 процентов для курящих женщин.

Кроме того, данное исследование стало первым обзором, в котором изучалось влияние курения на развитие врождённого порока сердца у плода на различных сроках беременности. Пассивное курение женщин влечёт риск на всём протяжении беременности и даже до её наступления. Женщины, курящие во время беременности, подвержены более высокому риску рождения ребёнка с врождённым пороком сердца, однако курение до наступления беременности, на этот риск не влияет.

Женщинам следует заранее расстаться с вредной привычкой, чтобы на момент наступления беременности они могли считать себя некурящими, говорит доктор Цинь. Также им следует избегать нахождения рядом с курящими людьми, а работодателям было бы неплохо обеспечивать отсутствие сигаретного дыма на рабочих местах, чтобы помочь появлению на свет здоровых детей.

Медицинский персонал должен более активно вести просветительскую работу среди будущих родителей, чтобы они ясно представляли себе потенциальную угрозу, которую несёт курение их будущим детям.

Относительно конкретных типов врождённых пороков сердца анализ показал, что курение матерью на 27 процентов повышает риск развития дефекта межпредсердной перегородки и на 43 процента повышает риск обструкции тракта оттока правого желудочка по сравнению с некурящими матерями. В целом, риск образования врождённого порока сердца у детей, чьи родители подвержены любому виду курения, выше.

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