Китайские медики дали советы о том, как сохранить фигуру

По словам медиков из Китая, одним из лучших способов в сохранении фигуры является не голодание, а утоление голода не более чем на 50-70%. Подробнее об этом рассказал Лю Цзиньюань, который является главным врачом пекинской клиники.

Он отметил, что работа селезенки осуществляется на 100% всегда, вне зависимости от количества съеденной пищи. Таким образом, съеденная еда превращается не в жир, а в тонизирующее средство.

Помимо того, не стоит забывать об активном образе жизни и двигаться как можно больше. Ещё одним советом от специалиста китайской медицины стала иглотерапия. Медик отметил, что при условии правильного использования иглотерапии можно добиться улучшения обмена веществ.

В отношении пищевых добавок Лю Цзиньюань также высказался негативно. Он считает, что ни одна из них не несет пользы, а только вред. Об этом можно судить даже в связи с тем, что в клинику очень часто приходят женщины, которые жалуются на проблемы с желудком, после приема подобных препаратов.

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