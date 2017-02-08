Китайская литература после революции (краткая справка)

Имея в арсенале такие обладающие безусловной общемировой ценностью образцы древних рукописных и печатных изданий, как конфуцианские каноны, «Книга перемен», труды Лао-цзы и прочие, современная китайская литература не смогла удержать высокую планку, и ныне трудно вспомнить сколь бы то ни было выдающихся писателей и их произведения из второй половины двадцатого века.

Начиная с создания Китайской Народной Республики в сорок девятом году самой популярной тенденцией стало подражательство, облеченное в симпатичную обертку «дружбы», «уважения» либо «преклонения», в первую очередь, разумеется, в адрес и в направлении Советского Союза, «большого брата». По образу и подобию страны советов создавались творческие – писательские – союзы, то есть некие чиновные иерархические организации, не способные дать ничего стоящего истинному творчеству, истинному вдохновению.

Литература тех лет прямо следовала за вектором общественных настроений. Недавно закончилась война – пожалуйста, пухлые тома военной прозы и военных же мемуаров. Война с Кореей породила шквал остросюжетных сочинений, не пользовавшихся, впрочем, успехом среди читателей. Жажда стать нужной людям привела литературу к некой угодливости, принявшей уродливые формы: массовые издания оказались, по сути, некими штамповками, повторявшими почти точь-в-точь понравившиеся читателям опусы. Списанные с одобренных образцов, это были «осоветившиеся» и отчасти европеизированные книги, без какой-либо художественной ценности.

Под волну разоблачений неверного пути культурной революции подпали произведения следующего десятилетия, но, увы, инвективы воспринимаются лишь в малых дозах и по конкретному случаю, так что и этот срез был обречен.

Сейчас статус бумажной книгоиздательской продукции относительно невысок и не пользуется должной популярностью: современные читатели, как и повсюду в мире, предпочитают электронные девайсы, а произведения приветствуются в более простой для восприятия аудио-визуальной форме.

Кстати об электронных девайсах, пригодных для чтения (бук-ридерах, планшетах), – Китай уверенно держит первое место по их производству и поставкам. Цены низкие, доставка из Китая организована блестяще: весь мир читает книги с помощью китайской техники.

Так что можно расценить это как косвенное участие Поднебесной в мировом литературном процессе.