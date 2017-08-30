Китайская косметика от Тианде делает ставку на натуральность

Китайская народная медицина известна во всем мире и многие доверяют древним рецептам. Прежде всего привлекает широкий спектр воздействия на организм. Травы и коренья, используемые при изготовлении снадобий перетираются, заливаются кипятком или просто принимаются внутрь без какой-либо обработки. Самое главное – это 100% натуральность, а следовательно безопасность, в отличии от синтетических препаратов, которые не всегда воспринимаются организмом хорошо.

В последнее время, россияне стали больше обращать внимание на состав того, что покупают. Выбор чаще падает на те компании, которые ориентируются на натуральность и открытость в отношении покупателя. Этими критериями обладает китайская косметика от Тианде. Отзывы врачей говорят о высокой степени эффективности многих товаров Тианде. Например, серия фиточаев «Дары Шамбалы» помогут справиться с трудностями при лечении сосудов, пищеварения, почечных колик и многое другое. Обилие натуральных трав, подобранных специальным образом для органов, которые нуждаются в лечении или профилактике, показывают длительный эффект при постоянном использовании.

Если говорить о других видах продукции Тианде, полезных для здоровья, то стоит выделить детоксикационную маску для ног с турмалином Master Herb. Она поможет освободить организм от накопившихся токсинов и вывести их через ноги. Турмалин, содержащийся в маске, образует микро токи, которые и помогают очистить организм. Активные компоненты в виде древесного дубового уксуса, экстракта корня имбиря и декстрина дополнительно тонизируют и увлажняют кожу, сохраняя естественный водно-солевой баланс.

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Подводя итог, стоит отметить – Тианде ориентируется на вкусы покупателей и стремиться сделать всю линейку своих продуктов на основе природных компонентов.